焦点：特朗普的鹰派人选可能打破美联储的温和政策倾向

路透纽约12月14日 - 特朗普及其共和党人预计会向美联储提名更多鹰派人选，这可能抵消了明年投票委员中的鸽派倾向，并打破美联储在缓慢升息上达成的脆弱共识。

美联储周三升息25个基点，并暗示2017年将再升息三次，这在一定程度上相当于认可外界对于特朗普将采取减税和扩大支出政策的预期。

最早下个月，特朗普将要提名两位美联储官员。鉴于共和党希望更大幅度升息的意愿，他可能会选择政策上的鹰派。

2018年他可能还要向参议院提名美联储主席叶伦的继任者，这已经激起外界对被提名人的揣测。

“我会找更偏鹰派、而非鸽派的人士，”主掌众议院货币政策和贸易小组委员会的共和党议员Bill Huizenga在受访时说道。总统提名的美联储官员人选是由参议院，而非众议院确认。

虽然美联储鸽派一般倾向透过较低的利率，以刺激经济增长和就业，但鹰派人士则希望提高利率，从而避免通胀上升导致经济衰退。

周三的会议决定是由今年具投票权的10名联储官员一致通过，其中包括三名地区联储总裁：克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)、波士顿联储总裁罗森格伦(Eric Rosengren)和堪萨斯城联储总裁乔治(Esther George)；他们在9月时对联储决议维持利率不变，均抱持偏鹰派的反对立场。

明年在联邦公开市场委员会(FOMC)将失去投票权的四名委员当中，上述三人均名列其中；取而代之的是偏鸽派的芝加哥联储总裁埃文斯(Charles Evans)，以及三名首次享有投票权、过去18个月内上任的联储总裁。这三人分别是：费城联储总裁哈克(Patrick Harker)、达拉斯联储备总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)；他们在过去的谈话当中均主张缓步升息。

特朗普还可能在明年任命更保守的理事，并在2018年替换叶伦和美联储副主席费舍尔，假设叶伦在任期到期时不继续留任。

据前美联储官员、议员及外部经济学家猜测，特朗普的美联储主席人选可能包括国会共和党人青睐的斯坦福大学经济学教授John Taylor、哥伦比亚大学商学院院长Glenn Hubbard、卡内基梅隆大学经济学教授、前里奇蒙联储官员Marvin Goodfriend以及斯坦福大学胡佛研究所知名客座研究员Kevin Warsh。(完)