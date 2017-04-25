特朗普呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁

2017年4月24日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫与联合国安理会成员国代表举行工作午餐。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。

“朝鲜的现状也是不能接受的，”特朗普在白宫与联合国安理会15位大使开会时称，其中包括中国和俄罗斯大使。“安理会必须准备好对朝鲜弹道导弹及核项目实施进一步制裁，并加大力度。”

“这是世界面临的真实威胁，无论我们是否想讨论这个问题。朝鲜是个严重的世界问题，我们最终必须要解决，”他称。“几十年来人们蒙住了眼睛，现在是时候解决了。”

美国官员曾对路透表示，更严格的制裁可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。

美国国务院称，国务卿蒂勒森周五将主持有关朝鲜问题的安理会特别部长级会议，讨论如何让现有的制裁发挥最大效力，以及显示“以适当的新举措应对进一步挑衅行为的决心”。

参议院助手表示，蒂勒森、国防部长马蒂斯(James Mattis)、国家情报总监科茨以及参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德将军(Joseph Dunford)将罕见地在白宫举行面向整个参议院的新闻简布会。

白宫表示，特朗普与德国总理默克尔在周一的通话中讨论了朝鲜引起的“紧迫的安全挑战”。

稍早，中国国家主席习近平在与特朗普的通话中呼吁所有各方保持克制。日本周日表示，已经派遣两艘驱逐舰加入卡尔文森号航母打击群的军事演练。

一段时间以来，韩国和美国官方担心朝鲜可能即将进行第六次核试验，越来越多的臆测认为朝鲜在周二迎来建军85周年纪念日之际可能进行核试验或者新的导弹试射。

特朗普誓言要阻止朝鲜拥有对美国的核打击能力，并表示可以考虑所有选项，包括军事打击，尽管有官员表示，升级制裁才是更优的选项。(完)