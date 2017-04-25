特朗普呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。
“朝鲜的现状也是不能接受的，”特朗普在白宫与联合国安理会15位大使开会时称，其中包括中国和俄罗斯大使。“安理会必须准备好对朝鲜弹道导弹及核项目实施进一步制裁，并加大力度。”
“这是世界面临的真实威胁，无论我们是否想讨论这个问题。朝鲜是个严重的世界问题，我们最终必须要解决，”他称。“几十年来人们蒙住了眼睛，现在是时候解决了。”
美国官员曾对路透表示，更严格的制裁可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
美国国务院称，国务卿蒂勒森周五将主持有关朝鲜问题的安理会特别部长级会议，讨论如何让现有的制裁发挥最大效力，以及显示“以适当的新举措应对进一步挑衅行为的决心”。
参议院助手表示，蒂勒森、国防部长马蒂斯(James Mattis)、国家情报总监科茨以及参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德将军(Joseph Dunford)将罕见地在白宫举行面向整个参议院的新闻简布会。
白宫表示，特朗普与德国总理默克尔在周一的通话中讨论了朝鲜引起的“紧迫的安全挑战”。
稍早，中国国家主席习近平在与特朗普的通话中呼吁所有各方保持克制。日本周日表示，已经派遣两艘驱逐舰加入卡尔文森号航母打击群的军事演练。
一段时间以来，韩国和美国官方担心朝鲜可能即将进行第六次核试验，越来越多的臆测认为朝鲜在周二迎来建军85周年纪念日之际可能进行核试验或者新的导弹试射。
特朗普誓言要阻止朝鲜拥有对美国的核打击能力，并表示可以考虑所有选项，包括军事打击，尽管有官员表示，升级制裁才是更优的选项。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)