美总统特朗普呼吁共和党参议员遵守承诺废除奥巴马医保法案

路透华盛顿7月24日 - 美国总统特朗普周一向参议院共和党人发出最后请求，希望他们“做正确的事情”，兑现共和党议员说了七年之久要废除并替换奥巴马医保法案的承诺，这也是特朗普的竞选承诺。

参议院周二将投票表决是否开始就全面推翻奥巴马医保法案展开辩论。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)预计届时将进入公开修正程序并展开一场“激烈的”辩论。

“我要对参议院的每位成员说一句：美国人民等得够久了。进行了足够多的讨论，却没有行动。现在是采取行动的时候了，”特朗普周一在白宫说。

特朗普说这番话时站在来自几个不同家庭的人面前，他说身后这几家人都是因为奥巴马医保法案而遭受损失的人。特朗普说：“目前为止，参议院共和党人还没有完成他们终结奥巴马医保噩梦的工作。”

“任何投票反对开始辩论的参议员都是在告诉美国，你认为奥巴马医保噩梦没有问题，”他说。“现在还有时间去做正确的事。”

共和党在兑现竞选承诺以废除这项2010年的法案方面，面临沉重的政治压力。他们认为通过该法案使政府打乱了医保市场。

但该党却内部分歧严重，一方面是温和派担心参议院版本会使数以百万计的美国低收入人群失去保险，另一方面则是保守派希望更深入的削减奥巴马医保法。

**被遗忘的受害者**

“对于每个参议员而言，不论是民主党还是共和党，问题在于他们是否与奥巴马医保的设计者同一阵线？这对我们的国家或那些被遗忘的受害者是如此的具有破坏性，”特朗普称。

特朗普周一的言论，是他关于医保方面最长的言论之一。

“奥巴马医保已死，这是已死的(法案)，”特朗普称。“还有，它是失败的，因此不会有了。”(完)