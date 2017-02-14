特朗普认为美加贸易关系仅会“微调” 但不满意美墨贸易

路透华盛顿2月13日 - 美国总统特朗普周一表示，美国将“微调”与加拿大的贸易关系。他没有再提进行重大调整，这一进展可能让来访的加拿大总理特鲁多感到高兴。

对于确立美国与墨西哥和加拿大之间贸易关系的北美自由贸易协定(NAFTA)，特朗普已承诺要重新协商，为美国争取更有利的条件。

特朗普在白宫与特鲁多会晤后召开联合记者会，NAFTA中最让他顾虑的是美国与墨西哥的贸易关系。特朗普此前频繁提及墨西哥让美国人的工作机会流失。

“我们与加拿大的贸易关系非常棒。我们会进行一点微调。”特朗普说。

“这远不及南部边境情况严重。在南部边境，对美国的交易多年来一直都是不公平的，”他说。

在与特朗普的首次会晤中，特鲁多谨慎地了避开了关于美加贸易关系的问题。他表示，希望两国一直是彼此最重要的的伙伴。

“有时我们在观点上存在不同，但一直以坚定且尊重的方式解决。让我来说教他国如何选择自己的政府，是加拿大人最不希望看到的，”特鲁多称。

特朗普誓言要重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)，这让加拿大官员感到不安，即便他在有关该协定的批评中特别提到了墨西哥。加拿大对美国的出口占其总出口的75%。

Angus Reid Institute周一发布的调查显示，自去年11月8日特朗普胜选以来，加拿大民众变得更加支持NAFTA。1,508名受访者中有44%表示NAFTA对加拿大有利，高于去年6月调查中的25%。(完)