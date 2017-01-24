焦点：特朗普签署行政令宣布美国退出TPP协定 疏远亚洲盟友

路透华盛顿1月23日 - 美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，与亚洲盟友的关系有所疏远，而与此同时中国在这一地区的影响力上升。

特朗普在白宫椭圆形办公室签署行政令，宣布美国退出12国在2015年缔结的TPP协定，从而兑现了他的竞选承诺。

特朗普希望振兴美国的制造业。他表示，将寻求与各国建立一对一的贸易协议，“如果有人行为不当”，美国可以在30天内迅速终止这些协议。

“我们将停止荒唐的贸易协议，这些协议剥夺了我们国家所有的岗位，也令我们国家的企业转向国外，”这位共和党总统在白宫罗斯福室会见工会领袖时说。

美国商界所大力支持的TPP是由奥巴马政府谈判而来的，但国会一直未予批准。TPP是奥巴马政府为了应对中国崛起将重心向亚太地区倾斜的主要经济支柱。

特朗普不但反对TPP，而且主张美国盟邦需为国防安保付费，这些立场已在亚太地区引发日本及其他国家的忧心。

但他的贸易立场反映的是，美国人益发认为国际贸易协定损及美国就业市场。共和党长久以来认为自由贸易是必要的，但这样的想法正在发生改变。

胡佛研究所研究员Lanhee Chen说，“特朗普反映出的是那股已存在好几年的趋势。”Chen曾经担任共和党2012年总统选举候选人罗姆尼(Mitt Romney)的国内政策顾问。

智库美国国家利益中心(Center for the National Interest )国防研究主管Harry Kazianis称，特朗普现在必须找到其它方式来安抚美国在亚洲的盟友。

“这可能包括多边贸易协定。应先接触日本、台湾和越南，因为他们是特朗普总统将实施的亚洲新策略的关键所在，”他说道。特朗普还准备重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，以便为美国争取更有利的条款，特朗普告诉记者，他将与墨西哥和加拿大两国领导人会面，以开启该谈判进程。

**会晤商界领袖**

特朗普周一还在白宫与数位美国制造企业高管会面，承诺放松监管并削减企业税，但他警告称，如果他们将生产移出美国，将受到惩罚。

他表示，那些选择将工厂迁出美国的企业将付出代价。“那些产品进入美国时，我们将对其征收高额边境税，”特朗普说道。

陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)首席执行官Andrew Liveris告诉记者，特朗普要求福特汽车(F.N)，戴尔科技(DVMT.N)、特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)等公司高管在30天内提出刺激制造业发展的建议。

据记者看到的部分会议情形，特朗普并未提供边境税将如何运作的细节。

美元兑一篮子货币周一挫跌至七周低位，全球股市走势不稳，投资人对特朗普的保护主义言论都充满担忧。

**减税及放松监管**

特朗普告诉那些执行长，他希望将企业税率从当前的法定水准35%降至15-20%；这将需国会的配合。共和党在国会中占多数席次。

但他指出，企业领导人曾对他表示，放松监管更重要。

“我们认为可以监管减少75%。或许更多。”特朗普告诉企业领袖。

福特汽车执行长Mark Fields表示，会议的基调令他感到鼓舞。

“我发现会后我相当有信心，相信总统是非常认真地要确保美国经济未来强劲发展，并通过税赋、监管或贸易等政策来推动经济。”他说。

白宫称，特朗普预定周一稍晚与工会领袖和美国劳工举行会议。(完)