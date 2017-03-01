特朗普将在国会演说中承诺大幅减轻中产阶级税负

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿2月28日 - 根据白宫提供的演讲稿摘要，美国总统特朗普稍晚将在国会演讲中承诺为中产阶层“大规模”减免税负。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。