特朗普将在国会演说中承诺大幅减轻中产阶级税负

路透华盛顿2月28日 - 根据白宫提供的演讲稿摘要，美国总统特朗普稍晚将在国会演讲中承诺为中产阶层“大规模”减免税负。

特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)