特朗普再度誓言找回数以百万计工作岗位 但未有具体计划

2月23日，美国总统特朗普周四在白宫出席与美国大型企业执行长的会议。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四对美国大型企业执行长表示，计划找回数以百万计的工作岗位。不过对于如何逆转几十年来制造业就业下滑的趋势，特朗普并未拿出具体的计划。

特朗普在就职后的首月便向多家美国企业施压，要求他们把工作岗位留在美国。不过特朗普尚未公开提出立法，因应他在2016年竞选期间强调的重大经济问题，其中包括提振就业的税制或基础设施建设计划。

特朗普在白宫会晤约24名企业执行长时表示，自从1994年加入北美自由贸易协定(NAFTA)以来，美国制造业就业机会已流失约三分之一，并声称中国16年前加入世界贸易组织(WTO)后，美国已有约7万家工厂倒闭。

但美国劳工统计局表示，美国民间部门制造设施数量的下滑程度并没有那么大，从2001年的将近40万个，下降至去年34.4万个。

专家认为，制造业就业岗位大幅减少的原因在于薪资下滑、自动化、海外竞争以及其他因素。

特朗普承诺将推出一些计划，这些计划或将产生有利于企业的结果，包括全面税制改革和基础设施建设项目。这是他竞选承诺的一部分，他在竞选中许愿要创造数以百万计的就业岗位。不过他没有具体阐明是如何考虑的。

“我们将找到如何进一步收回就业岗位的办法，”他对企业高管们说。

会见后通用电气(GE.N)执行长伊梅尔特在推特发文称，“税收改革是创造就业的重中之重。企业界将团结起来，帮助找到切实可行的方案。”

美国制药大厂默克(MRK.N)的执行长Ken Frazier对记者表示，“总统想要减轻税负，这很明显。”

几位参与会面的执行长支持所谓的边境调整税，即向进口商品征收20%的税，同时对出口商品实行免税。

在接受路透访问时，特朗普谈及共和党在国会力推的边境调整税提案时释出善意，但并未明确表态支持。(完)