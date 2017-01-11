分析: 托特朗普的福 一些美国CEO手中的股票期权大幅增值

路透波士顿1月11日 - 美国总统当选人特朗普曾说过，摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)是“美国最差劲的银行家”，但他却帮迪蒙的个人财富增值了5,000万美元。

据路透对CEO所持股票期权的分析显示，道琼工业指数受特朗普赢得大选激励走高之后，迪蒙成为道指30家成分股企业CEO中最大的受益者。

自特朗普11月8日赢得大选以来，他提出的减税、放松金融业监管和增加基建支出的政策提议推动美股一路上扬。

选举过后的这波上涨行情甚至令高盛CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)持有的股票期权奖励咸鱼大翻身，执行价从选举前的高于市价变为低于市价。

自特朗普胜选以来，身为民主党派的迪蒙眼看着他的股票期权增值了逾5,000万美元至1.46亿美元。

特朗普2013年曾批评迪蒙没有奋起直击法律挑战，而是就出售有毒抵押贷款支持证券与美国政府达成130亿美元的和解。然而，他却委任迪蒙担任战略和政策论坛主席，这个论坛是特朗普上月成立的知名企业领袖组织，专门为他提供有关经济增长和创造就业方面的建议。

迪蒙对特朗普对他的批评以及他个人所持期权增值一事不予置评。

**发横财**

2016年，道指30家公司CEO总计持有的股票期权价值扬升了近23%，多数涨幅都是在特朗普当选美国总统以后录得。

该数据反映的是那些可以在2015年底行使的上市流通股票期权。已经过期的或是在2016年才发行的股票期权不在这项数据分析范围内。

根据美国监管机构的文件，在一些案例中，CEO们在2016年行使了部分期权。Visa(V.N)的执行长Charles Scharf不需要特朗普引发的股市上涨行情就大赚了一笔。在距离美国总统大选约两周前，他行使了接近80万股票期权，总计获得近3,300万美元的收益。他在12月1日离开Visa执行长的职位。

特朗普胜选后执行长股票期权变化图表：tmsnrt.rs/2iCbvvT

特朗普的竞选口号是“让美国再次变得伟大”，他誓言将通过阻止工作机会流向海外、限制移民、以及重新商谈贸易协定等手段，来提高美国工人阶层的生活前景。在2015年，特朗普曾抨击道，向CEO支付高额薪水是荒唐无耻的，并称这些高薪通常是由塞满CEO好朋友的董事会所批准。

**促进工商业的执政纲领**

毫无疑问，特朗普的当选对大大小小的投资者都是利好。外界对特朗普政府实施促进工商业执政纲领的预期已经推动道琼工业平均指数(Dow 30)接近20,000点，这是此前从未突破的水平，这对于工人的退休计划是个利好。

“特朗普/共和党赢得选举之后，投资者似乎对于增长前景变得更加兴奋，冒险意愿上涨，”摩根士丹利的资深投资策略师本月在一份财富管理报告中称。“这可能促成这轮牛市的最后一个阶段。本轮牛市在2017上半年将会非常强劲。”

股票期权的大幅上涨，对于高盛集团CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)、美国运通(American Express)的CEO Kenneth Chenault，以及摩根大通CEO迪蒙来说或许是个惊喜，最近几年他们的公司已经削减甚至取消了股票期权，对于完成业绩目标者直接给予股票激励。

截至美国总统大选的前夜，布兰克梵2007年获得的322,104未到期期权仍亏损730万美元，该期权的执行价为204.16美元。但到2016年底，这些期权的价值飙升至1,140万美元，增幅高达1,870万美元。这要得益于特朗普引发的股市上涨以及美联储的升息，升息对于银行和信用卡公司利好。

布兰克梵谢绝置评。

纽约的薪资顾问公司Johnson Associates的执行董事Alan Johnson表示，这些大公司高管期权的大幅升值表明，期权激励可以放大一家公司股价的涨幅。

“股价上涨时，对于期权持有者而言，可以获得更大杠杆，”他说。

**表现平平**

股票期权的批评人士称，这种报酬可以给执行长们带来大量的财富，即便他们表现平平。其中一个原因就是，通常这种奖励与股东权益报酬率(ROE)等财务表现指标无关。因此在美国牛市持续近八年之际，就算执行长们所运营的公司股价在其任内落后于股指表现，期权仍可能增值。

比如，卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)股价在Douglas Oberhelman从2010年中到2016年末担任CEO期间上涨54%，而道琼工业指数同期涨幅是其两倍还多。

但Oberhelman所持期权的估值在其任内最后一年大涨，飙升至2,030万美元。

特朗普胜选后该期权价值提高了1,060万美元。卡特彼勒股价2016年全年涨36%，使其成为道琼工业指数中表现最突出的个股之一。特朗普曾表示，他将用卡特彼勒生产的拖拉机在美国和墨西哥之间建造一堵墙。

卡特彼勒和Oberhelman未予置评。

但并非所有的执行长都是赢家，可口可乐(KO.N)执行长穆泰康的期权价值缩水1,130万美元至1.43亿美元。

可口可乐股价自特朗普胜选以来跌3%，因投资者一直担心消费者降低对含糖饮料的消费。可口可乐发言人亦未予置评。(完)