特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力

路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。

特朗普在记者会上称，“在过去两三个小时内有一些十分不同寻常的行动”，并表示他相信中国国家主席习近平将就导弹与核计划问题“非常努力地尝试”对朝鲜施压。

特朗普没有说明是什么行动，不过美国官员对路透表示，美国已经察觉到中国轰炸机的活动频率高于平时，说明可能处于更高的戒备状态。这几位官员认为有多种可能造成了这一状况。

这些可能性中包括防卫演习或中国对朝鲜的活动感到担忧。但这些要求匿名的官员都不清楚中国此举的确切原因。

**超强的先发制人打击**

朝鲜劳动党中央委员会机关报--劳动新闻周四稍早的报导带有挑衅性论调。

“一旦启动我们超强的先发制人的打击，将完全和立即彻底摧毁不仅是美帝国主义在韩国及其周边地区的入侵部队，还有美国本土，并将他们化为灰烬，”报导说。

韩国联合通讯社援引未具名韩国政府消息人士的话报导，由于预计朝鲜可能进行核试验，美国空军周四派遣一架核侦察机前往朝鲜半岛的东部。

美国国防部未就部署WC-135“不死凤凰”核侦察机置评，该飞机用于空中收集大气样本以对核爆炸进行侦查和分析。

联合国安理会周四谴责朝鲜最近一次以失败告终的导弹试射，要求朝鲜不要再进行任何核试验。(完)