特朗普威胁要在贸易公平问题上对中国动真格

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透华盛顿8月24日 - 美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)周三威胁称，要向中国产品征收关税，以此向中国政府表明，美国对于贸易公平的问题不是说说而已。
特朗普在佛罗里达州坦帕市集会发表演讲时表示，如果他11月当选总统，就会指示美国贸易代表，在国内和世界贸易组织(WTO)都提起针对中国的投诉案。
他说，一些情况下关税是必不可少的，“因为他们必须明白，我们要动真格了”。特朗普之前承诺对中国商品征收45%的关税。
他在周三表示，美国对中国贸易逆差超过5,000亿美元，尽管美国政府称2015年逆差为3,670亿美元。美国已向WTO提起多宗针对中国的投诉，美国官员也经常根据美国制造商的申诉，依照美国法律对中国产品课征反倾销税和反补贴税。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。