特朗普威胁要在贸易公平问题上对中国动真格

路透华盛顿8月24日 - 美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)周三威胁称，要向中国产品征收关税，以此向中国政府表明，美国对于贸易公平的问题不是说说而已。

特朗普在佛罗里达州坦帕市集会发表演讲时表示，如果他11月当选总统，就会指示美国贸易代表，在国内和世界贸易组织(WTO)都提起针对中国的投诉案。

他说，一些情况下关税是必不可少的，“因为他们必须明白，我们要动真格了”。特朗普之前承诺对中国商品征收45%的关税。

他在周三表示，美国对中国贸易逆差超过5,000亿美元，尽管美国政府称2015年逆差为3,670亿美元。美国已向WTO提起多宗针对中国的投诉，美国官员也经常根据美国制造商的申诉，依照美国法律对中国产品课征反倾销税和反补贴税。(完)