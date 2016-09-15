特朗普一旦当选美国总统 将引发外商从中国撤资--大和

路透香港9月14日 - 日资券商大和周三称，美国共和党候选人特朗普一旦当选总统，将对中国采取更强硬的贸易政策，可能会引发外商从中国撤资，令人民币贬值压力增大。

大和资本市场亚洲(除日本外)股票研究部首席经济师赖志文称，特朗普对中国的立场甚具挑衅性，若当选美国总统，将会是极大的“黑天鹅”事件，因特朗普一开始就将中国标签为货币操控国家，相信往后会对中国采取更强硬的贸易政策，包括对中国商品征收45%的反补贴税，对中国经济带来负面影响。

“倘若征收45%关税，每年中国对美国的出口将会减少4,200亿美元或87%，令中国经济受损。”他说。

该行认为，如果关税长时间实施，可能会引发出口相关制造业撤离中国。预估关税每提高10个百分点，将会有1,000亿美元外资脱离中国，而中国的GDP（国内生产总值）将会减少1%。

赖志文指出，经常帐盈余下降以及外商撤资不利于中国的国际收支平衡，亦会导致人民币贬值压力增大，并产生通缩倾向。这可能会迫使中国央行实行更积极的货币政策，进一步加重人民币下行压力。

特朗普上月在佛罗里达州坦帕市集会发表演讲时表示，如果他11月当选总统，就会指示美国贸易代表，在国内和世界贸易组织(WTO)都提起针对中国的投诉案。（完）