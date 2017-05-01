美国总统特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件

、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。

在周日公布的一份采访记录中，特朗普并没有为他的说法给出证据。他头一次提出这种看法还是在去年11月8日大选前夕，称中国可能非法侵入过他的竞争对手的电子邮件。

“如果不能当场抓住一名黑客，那就很难说是谁干的，”特朗普在接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)的“Face the Nation”节目采访时说。“有可能是中国，有可能是很多不同的团体。”(完)