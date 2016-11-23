特朗普称对美国退出全球气候协议持“开放态度” 立场有所软化

路透纽约11月22日 - 美国总统当选人特朗普周二称，他对(美国)是否退出全球气候协议持开放态度；这表明他在应对全球变暖一事上的立场有所软化。

特朗普在采访中对《纽约时报》表示，他认为人类活动与全球变暖之间存在“某些关联”；而此前他曾称气候变化是个骗局。

特朗普过渡团队的一名消息人士本月稍早对路透称，特朗普正寻求令美国快速退出2015年气候变化大会上达成的巴黎协议。

但周二被问及美国是否会退出气候协议时，特朗普称：“我在密切关注此事。我对此持开放态度。”

若美国退出由近200个国家达成的巴黎气候协定，将令遏制气温上升的国际努力严重受挫。气候暖化被指与一些动植物种类灭绝、热浪袭击、洪灾和海平面上升有关。

根据泰晤士报记者在推文中刊出的特朗普专访，特朗普已经表示，他正在考虑气候变化、美国竞争力以及“美国企业将付出多少代价”的问题。特朗普将于2017年1月20日正式就任美国总统。

在能源和环境问题上对特朗普的过渡团队提供咨询意见的两位人士称，特朗普在这方面的评论令他们措手不及。

随着特朗普入主白宫的日期临近，他在全球暖化议题上的看法改变，或许是他一些竞选言论有所软化的最新迹象。（完）