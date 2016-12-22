川普开启的新金融战场--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

美国总统当选人川普与小英总统一通电话，掀起阵阵涟漪，中国解放军中将，前南京军区副司令王洪光，扬言要在二○二○年前后统一台湾，川普当选，两岸危机不断加深，已经到了一个临界的爆发点。王洪光暗示，台湾的下一步就是琉球化。

几乎在同一个时间，中国海军一艘军舰在菲律宾苏比克湾外海，扣留了一个美国海军的水下无人探测器，川普立刻在Twitter上回应这是「偷窃行为」。中美双方及台海似乎「战云密布」，危机步步升高，其实有形的战争只有震慑人心，真正的战场在金融。从川普在十一月八日当选美国总统迄今，全球金融市场，包括股市、汇市、债市，全都出现翻天覆地的巨大变化，而且这个变化，似乎牵动下一个世界霸权争夺的线索。

**台湾股汇市老龄化，背后潜藏危机**

首先是川普让全世界资金出现乾坤大挪移，川普当选的第一周，美债单周净流出八十一．九三亿美元，新兴市场债也净流出六十六．三五亿美元，从新兴市场股市净流出的资金逾一百亿美元，而美国股市出现三一四．三亿美元的资金净流入，热钱从债市、新兴市场股市往美股跑，这是川普当选后迄今最显着的效应。

二是美元指数呈现超强走势，这一周美元指数最高来到一○三．五六点，写下十四年新高，这是全球汇市半世纪来，最重要的一个新变化。

由欧元、日圆、英镑占比八一％的美元指数独强，也代表欧元、英镑、日圆的走低，这一周日圆最低来到一一八．六四，欧元写下一．○三六新低，英镑虽未再破底，但仍然疲弱，这当中欧元持续走低，看起来美元兑欧元一比一的时代可能提前达阵。而最大赢家可能是日本，一六年一月二十九日，日银总裁黑田东彦祭出负利率，希望让日圆再趋贬，但是日圆不贬反升，一度升破一百日圆关卡，这次日本政府什么也没有做，只靠川普「吹吹气」，日圆居然急贬到一一八．六四，让安倍政府喜出望外，而且带动日本股市大涨，从一六一一一．八一点大涨到一九四三九．九七点，急拉二○％，成为全球表现最抢眼的市场。

除了欧元、日圆外，亚洲货币都呈现重贬状态，最显着的是人民币急贬到六．九五九兑一美元，今年以来，在岸人民币（CNY）累积贬值六．六三％，远远超过去年全年的四．五％，中间价的累积跌幅也达六．五八％。

其他亚洲货币也都呈现重度贬值状态，其中星币急跌到一．四四九一，马币创下四．四七七一新低，泰铢一度见到三十六．○一，印度卢比一度重挫到六十八．八八，杜特蒂当选总统后的菲律宾披索更见暴跌，披索贬破五十关卡，最惨见到五十．四二九，全球货币最处变不惊的，恐怕是新台币。

川普当选这一天，新台币在三十一．四八，十一月急跌○．六六％到三十一．八○三，如今大约在三十一．九五五，台币几乎与港币一样，好像钉住美元，这看得出川普当选以来，外资在台湾没有明显汇出动作，但是相对日圆大跌，人民币急跌，韩元也跟着贬值的情况，台湾出口压力会逐渐升高。

若拿日本来对照，八九年日本泡沫经济吹破之后，日圆起伏很大，股市也跟着起起落落，反而台湾股汇市出现老龄化现象，股市量缩水波不兴，除了外资搅动一池春水，内资都作壁上观，如今汇市也到了毫无波动状态，除了央行操控汇市的「神力」，台湾经济背后，似乎潜藏大问题。

**亲俄国务卿若上任，将出现联俄抗中**

这场股汇市的大波动中，我们几乎看出川普在一七年当家之后的几个「要点」，一是俄国与日本成为美国「新同盟国」，这次川普任命从一九九八年长期在俄罗斯工作、石油公司艾克森美孚（Exxon Mobil）执行长提勒森（Rex Tillerson）当国务卿，这显示川普将改变美国外交战略，出现「联俄抗中」的新格局。

川普对俄国的示好，最显着的是俄国出现「股汇双涨」。去年我们参访俄国之前，卢布一度重贬到八十五．八六五，如今卢布在六十一．九九九，已经悄悄升值近三成，而俄国股市从川普当选之日的九五六．三六点大涨到一一七○．五一点，也是急涨了两成，这种股汇双涨局面，在普丁当家的时代十分罕见，假如美俄关系交好，下一个可能牵动的变化应该是油价。

八○年代美苏军备竞赛，在苏联进攻阿富汗后，油价狂跌，造成苏联财政吃紧，最后在九一年全面解体，这次提勒森当国务卿，可能使油价结构出现新变化。目前石油输出国组织（OPEC）已协议每日减产一二○万桶，油价可望持稳在五十美元以上，可能缓步推升，这对俄国经济有利。最近普丁特别跑到安倍故乡山口县泡温泉，象征日俄关系正在修复中。虽然﹁北方四岛﹂问题没有达成协议，但是日俄关系改善，可能是一个新开端。

**日圆急贬、日股大涨，有助拉抬通膨**

川普当选后，他在川普大楼接受安倍首相的道贺，而孙正义宣布投资五○○亿美元，为美国创造七万五千个工作机会，可看出美日关系密切程度。弱势日圆是日本营造通膨最重要的利器，川普当选日圆急贬，日股大涨，已让日本开始思考明年升息的可能，再加上二○年的东京奥运题材，日本可能在冬眠三十年后，重新找到新生命。

中国则面临强大压力，除了人民币贬值外，美国联准会（Fed）十二月升息一码，主席叶伦并暗示明年再升息三次。首当其冲的可能是中国，从联准会理事会后的声明显示，一七年底利率区间的中间值是一．三七五％，也就是每次升一码，升三次，这立刻让中国在汇市、债市出现极大压力。

十二月十五日中国国债期货市场一度出现跌停，为防范债市出现崩盘，人民银行对十九家金融机构展开中期借贷便利（Medium-term Lending Facility，简称MLF）操作，根据统计，今年中国MLF出现爆炸性增长，十一月余额达二．七兆元人民币，较去年同期大增二兆元人民币，而十一月人民币加速贬值，资本流出加剧，单月外汇占款减少三八二七亿元人民币，到十一月底为止，中国外汇占款二十二．三兆元人民币，较去年大减二．六兆元人民币，减幅约一○％。人行扩大MLF操作，大约弥补了外汇占款流失的八成，而在债市巨大波动下，至少有二十家企业取消债券发行。

川普当选以来，除了汇市、股市的激烈变化外，债市出现巨大抛售潮，根据美国财政部《国际资本流动报告》（Treasury International Capital，简称TIC）资料显示，今年以来，外国抛售美债金额达四○三○亿美元，其中中国抛售美债一三九二亿美元，到十月为止，净额为一．一一五七兆美元，创下一○年五月来的新低，中国也把美国最大「债主」地位让给日本（一．一三二兆美元）。

中国减持美债，捍卫人民币汇率，但却挡不住资金外流的压力，例子是美国十年期公债殖利率从一．三五％拉升到二．六一％，三十年债从二．一七五％到三．一七一％，连两年债殖利率都拉高到一．三五三％。债券价格下挫，殖利率拉高，缩小了美中两国的利差，更诱发中国资金外逃，加大了人民币贬值的压力。到目前为止，中国的外汇储备从一四年六月接近四兆美元的高峰锐减到三．○五兆美元，减少了九四二○亿美元，这几年外汇储备减少二四％。一般认为三兆美元是一个重要关卡，这也是中央经济工作会议除了稳房市外，拉人民币也是重要焦点。

**中国投机性炒房，须严防金融泡沫化**

一般交易员都认为，三兆美元的外汇储备是人行关键的心理水平，如果美元继续走高，且中国不得不维稳人民币，中国外汇储备可能快速泡沫化，这其中若中国再加大一带一路的投资力道，恐怕重启当年美苏军备竞赛的噩梦，快速被掏光外汇。中国今年大卖美债，导致美债殖利率快速上扬，又加大美国利率上扬的压力，诱发更大的中国资金外逃，也让今年中国隐隐出现「股汇双跌」景象。

这种股汇市双跌的国家，菲律宾也十分具有代表性。今年杜特蒂频频口出狂言，但是菲律宾披索居然贬破五十元关卡，这是一九九七年亚洲金融风暴以来罕见的景象。更惨的是菲律宾股市今年从八一一八．四四点狂跌到六七二二．三一点，成为亚洲最弱势的市场。在阿奎诺三世的时代，菲律宾经济空前猛进，杜特蒂继任，频频对美国放狠话，如今「股汇双跌」似乎暴露了噩兆。

川普当选一个多月，从金融市场的反应来看，日本与俄罗斯成为最大赢家，中国与菲律宾是输家，而欧元大贬，德国股市意外成了赢家，德国法兰克福指数从一○四○二．五九点急扬到一一四一五．六七点，英国在英镑贬值助攻下，也从六六七八．七四点涨到七○三八．四三点，汇市贬值增加了出口竞争力，股价出现显着上扬景象。

不过真正重点在川普蓄意挑战「一中原则」，可能提前让中美两大强国展开博弈，这次由习近平总书记亲自主持的中央经济工作会议，很明显为下一个时代定调，习近平强调房地产是拿来住的，不是用来炒的，就是要让中国目前的「房地产化」的经济形态转型，让房地产回归基本的居住功能，而不是投机炒作的赚钱工具，强力严防金融泡沫的风险，将防范金融风险放在最重要的位置上。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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