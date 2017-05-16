特朗普曾要求时任FBI局长科米结束调查弗林事件--消息人士

路透华盛顿5月16日 - 科米(James Comey)的友人周二表示，美国总统特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。这位友人曾看过备忘录的内容。

该友人对路透表示，一开始由纽约时报报导所披露的文件细节是正确无误的。

根据备忘录的说辞，特朗普对科米表示：“我希望你能放过此事。” 这已获消息人士证实。

白宫在给记者的声明稿中否认该报导，称“关于总统和科米之间对话的描述不实且不精准。”

在弗林因其与俄罗斯接触而辞职后隔天，科米在白宫椭圆形办公室与特朗普会面，结束会晤后立刻写下该备忘录。

美国司法部数周前警告白宫，弗林在特朗普于1月20日上任前便与俄国大使Sergei Kislyak有过联系，此举可能让弗林容易受到勒索。弗林在此一报导曝光后数小时便辞职下台。

一位FBI发言人士不愿就备忘录细节置评。(完)