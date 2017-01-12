（修正）特朗普称总统任内不会放弃所营事业 但将交出控制权

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
(更正：调整标题措辞，应为“不会放弃”，而非“不会出售”所营事业)
路透华盛顿1月11日 - 美国候任总统特朗普周三表示，总统任职期间，将维持自己的全球事业版图所有权不变，不过控制权将交给长子与次子；监管机关表示，这样的安排恐无法避免白宫方面的利益冲突。
特朗普在记者会上表示，将辞去手下酒店、高球场与其他数百个事业体的监管职务，将资产转交信托，以确保不会利用总统职位之便有意识地为自己牟利。
特朗普正面临外界的压力，要求他在1月20日正式入主白宫前，与自身事业划清界线。与其他美国政府官员不同的是，法律并未要求总统避免利益冲突。
“实际上，我可以一面执政、一面做自己的生意。我并不喜欢这种方式，不过如果我愿意，我能做到，”特朗普表示。
伦理专家表示，这样的安排并不够。
“特朗普先生这种有欠考虑的做法，可能使之突然陷入丑闻和贪腐。”奥巴马执政时曾担任白宫道德顾问的Norman Eisen称。
美国政府道德事务办公室(OGE)主任Walter Shaub周三在一个华盛顿智库发表演讲时表示，OGE建议特朗普“脱手其有冲突的资产”，以避免利益冲突。
特朗普在准备上任的同时，似乎仍在参与他的商业活动，称他已回绝了一项20亿美元的迪拜开发交易提案。
提出这项提案的公司DAMAC证实曾讨论过这笔交易。
特朗普顾问Sheri Dillon表示，在特朗普总统任内，特朗普集团(Trump Organization)将不会参与任何新的海外交易，而且只有在得到公司道德顾问许可后，才会承接国内项目。该道德顾问将如何运作以及相关安排的其他细节，目前还不清楚。(完)
(编译 陈宗琦/张若琪 审校 王丽鑫/张涛)
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