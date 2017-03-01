焦点：特朗普国会演讲不再盛气凌人 对移民改革持开放态度

2月28日，美国总统特朗普在国会进行就职后的首次演讲。 REUTERS/Jim Lo Scalzo/Pool

路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。

特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。

特朗普入职首月因禁止七个穆斯林国家民众入境引发强烈抗议，他希望能重新调整，度过这段令其有效治理能力受到质疑的混乱期。

美国股指期货在特朗普演讲开始时上涨，但稍后回吐部分涨幅。

特朗普表示，若国会共和及民主两党议员愿意妥协，有可能提出一个全面的移民改革计划。他称，美国移民应该是基于积分制度(merit-based)，而非仰赖低技能的移民。

前两任总统都回避了全面的移民改革，因为国会内部以及美国民众对于此议题存在高度分歧。特朗普表示，改革将有助于提升薪资，并协助陷入困境的家庭进入中产阶级。

“只要我们着重于改善美国民众就业及薪资、增强国家安全、并恢复守法精神，我相信实质且有利的移民改革是有可能实现的，”特朗普说道，他在竞选期间严词批评非法移民。

特朗普在短短上任数周时间内一再宣示要在美国-墨西哥边界筑起高墙，并强化对犯罪非法移民的遣返。

在此同时，他对于那些没有取得适当授权就和父母一同进入美国的儿童表示怜悯，这些所谓的“追梦者”至今仍受到奥巴马所签属的行政命令保护。

**“大幅减税”**

总统大选后，特朗普声称需要劝服美国民众支持他的计划，但他在“开启美国伟大的新篇章”方面，行动落后于言论。

特朗普表示，希望为中产阶级提供“大幅税收减免”，并下调公司税率。但他未给出具体细节，而且未就国会所面临的最迫切的税收问题--调整边境税以提振出口--发表意见。

特朗普呼吁共和党领导的国会推翻奥巴马医保(Obamacare)，代之以有选择更大、渠道更多、成本更低的医保改革方案。

对于如何完成这个目标，共和党人仍有分歧，而民主党人则强烈反对修改奥巴马医保体系。奥巴马医保为数以百万计的低收入美国民众提供医疗保险。

前肯塔基州州长Steve Beshear在民主党对特朗普演讲的回应中称，“你和你在国会中的盟友似乎决意从数百万最需要平价医保的美国民众手中将其夺走。”(完)