焦点：特朗普即将在国会发表演说 政策细节及措辞倍受瞩目

路透华盛顿2月28日 - 在一上任就掀起阵阵波澜之后，美国总统特朗普周二晚间将在国会发表演说，外界密切关注他的经济计划细节，以及其演说词锋是否会较缓和。

全球金融市场特别关注这场周三0200 GMT在众议院进行的演说，以观察这位共和党籍总统打算如何实现他所承诺的税改、扩大基建支出、以及简化他认为对经济有害的监管措施。

白宫官员称演说将示意保持国家团结，因为激烈的大选及对特朗普上任初期的不满，已造成社会分化。

Real Clear Politics所做的一项民调显示，特朗普平均支持率约为44%，在新总统上任初期属于偏低。

特朗普1月20日发表的就职演说为美国描述了一副黑暗的景象，甚至说“美国尸横遍野”。他上周对路透表示，其在国会的讲话将会比较乐观。

特朗普周二在电视节目“Fox & Friends”接受采访时说，政府可能没有就移民政策目标与外界进行有效沟通，“或许这是我的错”，罕有地展现出一种自我批评的姿态。

他指的是1月27日签署政令，暂时禁止七个穆斯林国家的公民入境，但在实施时遭遇了重重阻力。

特朗普称，他就任总统后迄今为止的总体表现不错。“我认为从我的实际行动方面来说，可以得到‘A’的成绩，但从与外界沟通的角度而言，我会给自己打‘C’或者‘C+’。”

在被邀请说说他将如何改变沟通方式时，特朗普称，“我可能会在国会讲话时调整一下。”

特朗普上任后迅速签署了一连串政令，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判，并任命保守派人士Neil Gorsuch担任最高法院大法官。但他的总统任期首月中也充满了各种失误、戏剧性事件以及与新闻媒体之间尖酸刻薄的相互指责，而且他在立法方面暂时还毫无建树。

共和党掌控了参众两院，使得特朗普有机会与立法机构一起重塑经济。在他将于国会参众两院联席会议上首次发表重要讲话之际，外界存在诸多疑问。

**需要细节**

特朗普准备彻底改造前总统奥巴马的医保法，但他自己的计划细节尚未公布。共和党欲废除和替换奥巴马医保(Obamacare)法案，但面临党内保守派的阻力。

特朗普计划大幅增加支出以整修美国的老旧公路及桥梁，这笔钱将来自哪里他也尚未说明。

他提议降低个人及企业税率，但目前为止还未有具体方案。而他重新谈判国际贸易协议的策略仍不明朗。特朗普周一收到了五角大楼提交的一份打击伊斯兰国激进份子的方案，他必须在未来几天内做出决定。

特朗普拟大幅增加国防支出，但同时要求相应缩减非国防性质的联邦机构资金，此举在国会可能遭遇阻力。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二称，他不会支持特朗普政府拟提议的删减国务院预算。

CNN引述白宫一高级官员称，特朗普正考虑寻求立法为非法移民获得合法地位提供一个途径，但不是马上给予公民身分。CNN称特朗普或将在演说中提及这个想法。

特朗普上任迄今在立法方面毫无建树，虽说这并非史无前例，但与大多数前任却形成了明显对比。(完)