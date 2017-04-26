焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划

路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。

该计划将在周三公布，预计仅会包含税改整体原则，而非正式立法，并建议削减美国企业所得税率。对于计划中的其他内容，外界则仍有诸多猜测。

华尔街日报报导称，特朗普的计划中包含将税赋由所有者缴纳的公司(pass-through businesses)最高税率从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙及独资企业。

一些华盛顿政策分析师认为，白宫的税改计划可能远达不到全面税改的程度，令2017年将彻底调整税制的前景受损。

他们称，因为与众议院民主党人数月前提交的涉及范围更广的税改计划有部分冲突，特朗普提出的方案可能会导致两党更加难以就全面税改达成共识。

其他人表示，税改的希望不会明显减弱。一名资深税改游说者称，国会和白宫今年仍有可能达成税务协议。

美国议员仍在静观特朗普是否会在计划中加入可能吸引民主党人支持的条款，例如提议资助基建支出、以及由特朗普之女伊万卡所提的对照顾子女减税。

美国财长努钦和白宫国家经济委员会主任柯恩来到参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)的办公室，与众议院议长莱恩(Paul Ryan)和参众两院税务委员会主席Orrin Hatch与Kevin Brady分别见了面。

**特朗普上任即将满百日**

特朗普在推进包括税改在内的国内议程方面进展不顺，尽管他所在的共和党控制着国会参众两院。周六特朗普上任将满100天，他尚未向国会提交正式的法案，他支持的一项重大议案也没有获得国会通过。

美国政府的一位官员周一表示，特朗普已经指示助手抓紧推进将上市公司所得税从35%降至15%的计划。

民主党维权组织--美国税收公平(Americans for Tax Fairness)的执行董事Frank Clemente表示，另外削减商业实体(pass-through businesses)的最高税率，可能让特朗普本人受益。美国大多数企业以商业实体形式存在。

“特朗普试图削减商业实体税收，是在寻求大幅降低他自己的税单，”Clemente在一份声明中说。

分析师称，特朗普的计划还可能包括，将个人所得税最高税率限制在33%，取消房地产和替代性的最低限额税，并为中产阶级减税。

重要的是，特朗普计划料不会包含增加新税收来抵消因减税导致的税收下降的具体方案。努钦曾表示，特朗普的税改计划将通过刺激经济增长的途径自行买单。

这一受到莱恩和Brady支持的税改计划的确包含了这种“买单”，包括拟议的有利于出口而不鼓励进口的“边境调节”税。分析师称，“边境调节”税料将不会出现在特朗普的文件中。纽约时报此前报导，边境调节税事实上并未列入特朗普的税改计划。

莱恩-Brady计划提出20%的公司税税率。很多美国公司，特别是大型跨国公司实际支付的税率已远低于法定的35%，但他们多年来一直在四下活动，寻求正式减税。

特朗普计划可能也包括一项大幅降低跨国公司从国外汇回的海外获利所得税的提议，这是公司税游说团体另外一个长期追求的目标。(完)