达沃斯论坛：特朗普顾问称需对强势美元相关风险保持警惕

路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。

“我们需要对美元升值保持警惕，”来自天桥资本(Skybridge Capital)的Scaramucci在瑞士达沃斯出席世界经济论坛的小组讨论时说道。

凯雷投资集团创办人鲁宾斯坦(David Rubenstein)在同一场合表示，如果美元继续上涨，他担心出现“墨西哥式”危机，给借入美元的新兴市场国家造成压力。

他表示，预计未来一年强势美元会成为经济前景的“最大挑战”。(完)