达沃斯论坛：特朗普顾问称需对强势美元相关风险保持警惕

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
“我们需要对美元升值保持警惕，”来自天桥资本(Skybridge Capital)的Scaramucci在瑞士达沃斯出席世界经济论坛的小组讨论时说道。
凯雷投资集团创办人鲁宾斯坦(David Rubenstein)在同一场合表示，如果美元继续上涨，他担心出现“墨西哥式”危机，给借入美元的新兴市场国家造成压力。
他表示，预计未来一年强势美元会成为经济前景的“最大挑战”。(完)
(编译 艾茂林/刘秀红；审校 蔡美珍/张荻)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。