分析：特朗普政治风波或迫使投资者重新评估风险偏好

路透伦敦5月18日 - 华盛顿围绕特朗普总统职位的政治风波正在搅动全球市场。在波动性激升之际，投资者可能不得不从战略或战术角度重新思考自己愿意面对多少风险。

在特朗普政府和竞选团队与俄罗斯方面接触一事上，越来越具杀伤力的消息浮出水面，打压美国股市周三遭遇去年9月以来最大跌幅，拖动全球股市一道下滑。

数月来主要股市频创纪录高位，一系列资产类别的波动性处在历史低位，这通常预示逆转行情即将上演。

逆转已经来临，问题是这究竟是个一次性事件，还是标志着一场旷日持久反转行情的开端。若是后者，投资者就会削减风险持仓，并采取更具防御性的策略。

行情若要上演全面的U型大反转，可能需要以下各种情形发生一个或多个：对特朗普启动弹劾程序，他的促增长立法改革计划推迟，美国经济开始萎缩。

上述情景中的任何一个，都有可能与另外一个、或两个情景同时出现；而事件将发展到什么程度仍有待观察。但提振股市、美元和债券收益率的“特朗普行情”似乎已经消逝。

美元汇率、两年至10年期美债收益率曲线以及10年期通膨保值债券(TIPS)收益率，全都回到去年11月特朗普当选前的水平。经过几个月相对安稳的航行后，投资者现在准备迎接风暴天气。

“我们必须要认识到波动性。问题在于把风险保持在合理水平，这正是我们现在所做的。我们的投资组合情况非常合适，”安本资产管理驻伦敦的资产组合经理James Athey表示。

“我们需要进一步回调吗？这是未来一两天我们将讨论的，”他说，并指出他近几周已经削减了固定收益资产以及日圆的空头仓位。

安本管理的资产规模达到4,800亿美元。

**意外、意外**

反映标普500指数.SPX波动状况的波动率指数周三从沉睡中苏醒，创下自1990年推出以来第七大百分比升幅。

这是因为有消息称，特朗普曾要求联邦调查局(FBI)前局长科米停止调查前白宫国家安全顾问弗林与俄罗斯之间的关系。

法国巴黎投资的多元资产解决方案部门的策略师及投资组合经理Joost van Leenders表示，他和同事们每天都在讨论美国政治风险。法国巴黎投资管理着5,800亿欧元资产。

“我们打一开始布仓就很谨慎，因此目前不必调整仓位，不过我不排除将来会有变化。”他说道。

不过，有些人则没有犹豫，比如元大投信全球投资部门的投资长Tom Wu。

“可能会弹劾，也可能不会。任何不确定性，包括是否会弹劾，投资者都不乐见。因此，这个月我们将会出脱全部的美国股票持仓。”

可能很少有投资者将会效仿这种做法，不过很多人认为美国股市估值偏高。美国经济扩张期已为有史以来第三长，且美国经济意外指数(economic surprises index)近期下滑也暗示经济正渐失动能。

美国和欧洲经济意外指数之差创两年来最阔，美国企业获利增长率达两位数，但仍落后于欧元区，而且今年原本预计欧洲会被政治动荡所困，如今这种情况却出现在美国。

“虽不会衰退，但美国经济明年可能放缓，”东方汇理资产管理宏观经济研究部主管Didier Borowski说道。

“因此一定程度的修正是受欢迎的，因为从估值角度来看，美国股市处于泡沫区域，”他说。

**获利了结**

随着股市下跌，债券等避险资产重获需求。避险资产在特朗普胜选后的几个月遭到抛弃。

两年期和10年期美国公债收益率之差创美国大选前以来的最窄水准。收益率曲线趋平，意味着投资者不相信经济能够承受更高的利率。

货币市场走势显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息的机率已从上周的逾90%降至不到60%。

Alliance Bernstein的投资组合经理John Taylor表示，政治、经济和市场波动令他们采取守势。Alliance Bernstein管理的资产规模为4,980亿美元。

“我们的现金头寸非常大--为10%，而历史水平不到5%...我们将继续持有基本面强劲的资产，例如银行债券和新兴市场本币债券，”Taylor说。(完)