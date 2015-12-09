特朗普为其禁止穆斯林进入美国的言论辩护

特朗普2015年12月4日在北卡出席竞选活动的资料图片。 REUTERS/Jonathan Drake

路透华盛顿12月8日（记者 Emily Stephenson/Susan Heavey） - 美国共和党总统参选人特朗普周二为其禁止穆斯林进入美国的提议辩护，将他的提议与美国二战时拘押日裔美国人等做法相提并论。

白宫呼吁共和党人表态不会支持特朗普。美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）称，特朗普的言论会损害美国的安全。

法国总理、英国首相、加拿大外长、联合国官员以及亚洲国家的穆斯林纷纷谴责特朗普的言论。

但特朗普称，他的想法并不比美国前总统罗斯福（Franklin D. Roosevelt）的糟糕。1941年12月7日日军偷袭珍珠港后，时任美国总统罗斯福签署总统令，拘押逾11万日裔美国人。

“我做的事情与罗斯福（做的事情）没有什么两样。”特朗普在ABC《早安美国》节目上称。

“我们没有选择，只能这么做。”他说。“有人想炸毁我们的建筑、我们的城市，我们必须弄清楚究竟是怎么回事。”（完）