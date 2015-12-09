特朗普为其禁止穆斯林进入美国的言论辩护

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿12月8日（记者 Emily Stephenson/Susan Heavey） - 美国共和党总统参选人特朗普周二为其禁止穆斯林进入美国的提议辩护，将他的提议与美国二战时拘押日裔美国人等做法相提并论。
白宫呼吁共和党人表态不会支持特朗普。美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）称，特朗普的言论会损害美国的安全。
法国总理、英国首相、加拿大外长、联合国官员以及亚洲国家的穆斯林纷纷谴责特朗普的言论。
但特朗普称，他的想法并不比美国前总统罗斯福（Franklin D. Roosevelt）的糟糕。1941年12月7日日军偷袭珍珠港后，时任美国总统罗斯福签署总统令，拘押逾11万日裔美国人。
“我做的事情与罗斯福（做的事情）没有什么两样。”特朗普在ABC《早安美国》节目上称。
“我们没有选择，只能这么做。”他说。“有人想炸毁我们的建筑、我们的城市，我们必须弄清楚究竟是怎么回事。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
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