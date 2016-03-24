美国共和党总统参选人在Twitter上打嘴仗护卫各自妻子的荣誉

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月23日 - 美国共和党总统参选人特朗普和克鲁兹在Twitter上护卫各自妻子的荣誉，此前一个超级政治行动委员会发布了一则带有特朗普妻子裸照的广告，而特朗普则威胁透露克鲁兹妻子的秘密。

特朗普周二晚间作出上述威胁。一则广告使用了特朗普妻子梅兰妮·特朗普（Melania Trump）的裸照，并写道：“见见梅兰妮·特朗普吧，你们的下一任第一夫人。或者你可以选择在周二支持克鲁兹。”

特朗普称，广告一事是克鲁兹干的。广告称这出自“让美国了不起”（Make America Awesome）超级政治行动委员会之手。

“@SenTedCruz 这是你用梅兰妮在《GQ》上的照片弄出来的下三滥广告，”特朗普周二在Twitter上称。“小心点，否则我将揭你老婆的老底。”

特朗普随后删除了这一条，但又发布了另外一条：“说谎的克鲁兹在他的广告中使用了梅兰妮在《GQ》上的照片。小心点，说谎的克鲁兹，否则我将揭你老婆的老底！”

特朗普并未暗示打算透露有关克鲁兹妻子海蒂·克鲁兹（Heidi Cruz）的何种秘密，但克鲁兹迅速在Twitter上维护妻子。

“你老婆的照片不是我们弄的，”克鲁兹写道。“唐纳德，如果你试图攻击海蒂，那你比我想象的还要懦弱。”（完）