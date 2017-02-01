综述：特朗普政府对他国汇率连番开炮 似要抛弃强势美元政策

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透纽约/伦敦1月31日 - 美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。
特朗普在白宫与制药企业高管会面结束之际作出上述表态，其贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)也在接受报纸采访时发出了同样的言论。这是迄今为止特朗普发出的准备放弃“强势美元”政策的最强烈信号。美国奉行该政策已有二十年，可追溯至克林顿时代。
上述批评还表明，美国在20国集团(G20)财金领袖会议上所做的承诺发生了动摇。G20在2008年金融危机后达成协议，要求各国不得以汇率为手段增强竞争力。
“上述言论，谈及其他国家的货币及其估值，看上去似乎是在批评欧元区的构建，而这完全是另外一个问题， ”BMO Capital Markets的外汇策略全球主管Greg Anderson称，“我相信很多人有那些想法。但按照君子协定，作为官员，不会说出那些想法。”
特朗普和Navarro周二的言论加剧了金融市场对特朗普时代全球贸易前景的担忧，并导致美元兑欧元和日圆下挫。
美元指数下跌0.85%，1月跌幅达2.6%，为去年3月以来最差单月表现。
当Navarro发表讲话时，市场开始出现波动。他对金融时报表示，欧元就像是“隐式的德国马克”，欧元的低估值让德国获得了对美国及其欧盟伙伴国的优势。Navarro是新成立的全美贸易委员会(National Trade Council)主席。
Navarro的言论促使欧元兑美元上扬约0.5%，并招致德国总理默克尔的反驳，她表示德国尊重欧洲央行的独立性。一些人指责欧洲央行推出超宽松货币政策，以压制欧元汇率并刺激欧元区经济成长。
“德国向来呼吁欧洲央行追求政策独立，一如欧元问世前的德国央行，”默克尔在斯德哥尔摩与瑞典总理略夫文举行新闻发布会时表示。
几个小时后，特朗普在与六大药厂首脑讨论药价的会议中做总结时，也偏离主题把矛头也指向了日本和中国，批评这两国的货币汇率估值。
特朗普对许多药商在海外生产一事大表惋惜，批评美国监管规定，也抨击称其他国家“用他们的钱、货币供给、和压低汇率来占我们的便宜。”
“美国以外的每一个国家，都是在靠贬值本币在过日子，”他说。“你看看中国、日本在这么多年来的所作所为。他们--他们玩弄货币市场，他们让货币贬值，而我们像一群哑巴似的坐在那。”
在特朗普发表此番即兴讲话后，日圆兑美元涨幅超过1.0%。
由于适逢春节假期，中国金融市场休市一周，人民币的反应仅限于离岸市场。周二离岸人民币兑美元劲扬约0.3%。过去两年由于资本外流，人民币持续贬值，回到2008年金融危机时的水平。
特朗普和纳瓦罗针对贸易伙伴汇率发出威胁，令市场对于未来美国“强势美元”政策益发感到不确定。
“我们感觉强势美元政策已经结束，成为过去，”瑞穗驻伦敦对冲基金外汇销售主管Neil Jones说。“美国一直对于美元兑人民币表现强势感到忧虑，现在则针对欧元被低估发出了这些评论，说明这种忧虑开始涉及欧元区。”(完)
(编译/审校 孙国玉/张荻/李婷仪/郑茵/张涛/王丽鑫)
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