焦点：特朗普胜选后 欧洲央行愈发担心民粹主义反扑--消息

路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行官员越来越担心，特朗普(Donald Trump)赢得美国大选可能损及欧元区与美国的贸易关系并助长民粹主义，从而给欧元区经济造成伤害。

不论是公开讲话还是私下交流，欧洲央行官员都在强调，特朗普当政后，美国一旦向保护主义方向倾斜，就会殃及欧元区本就脆弱的经济，并且会为更强烈地反对全球化及欧元货币一体化项目铺路。

这可能会阻碍欧洲央行重振欧元区成长及通胀的努力。因为现在该区域的经济状况才刚刚开始看起来不那么黯淡。

如果只看金融市场，欧洲央行的利率制定者应该还能稍有放松，毕竟在特朗普胜选后，欧元区通胀预期、公债收益率(殖利率)及股市均在上涨，显示出投资者押注美国经济会在支出加大提振下加速成长。

另外，公债收益率上升，也暂时缓解了欧洲央行1.74万亿(兆)欧元资产购买计划即将无德债可买的燃眉之急。这一计划可是欧洲央行刺激策略的中心所在。

但是，高级官员强调，情况比这要复杂得多，欧洲央行仍料在12月8日会议上宣布，延长原定于3月到期的购债计划。

首先，负债累累的二线国家借款成本上涨，显示出投资者正在消化欧元区不断上升的政治风险，因反全球化和疑欧声浪因特朗普胜选而受到鼓舞。

这一点在意大利尤为明显。意大利政府举债成本周五势将录得2012年债务危机以来最大两周涨幅，而且12月4日宪法改革公投前银行类股下跌。此次公投可能决定意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的去留。

“整体(市场)信号不明确，”一位央行官员说，并强调称现在考虑因应举措还为时过早。

其次，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧已经警告称，如果美国新政府坚守“美国优先”承诺，损及欧洲对美国的出口，那么就算美国采取财政扩张--比如特朗普计划实施的基建投资--这不会有利于欧元区。

即使欧洲央行(ECB)立场强硬的执委会成员莫尔许也警告，欧元区经济增长仍“脆弱”，而通胀也并非持续回升。

ECB总裁德拉吉周五则进一步强调，经济复苏倚赖于欧洲央行持续提供货币政策支持。

莫尔许和德拉吉亦警告，松绑金融监管可能会为重蹈2008年金融危机舖路，不加掩饰地提到特朗普的放宽这些规定的承诺。

另一方面，欧洲央行长久以来敦促德国等享有盈余的国家扩大财政支出，但对于欧元区政府是否留意这样的呼吁，外界的信心依旧低落，尽管欧盟执委会本周要求松绑规定。

“原则上，我们欢迎任何支持成长的财政政策提案，”莫尔许本周对路透表示。“但我们必须要看到细节内容，过去在这方面一直让人感到失望。”

因此，欧洲央行买进资产的动力仍在。(完)