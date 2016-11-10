焦点：特朗普当选美国总统 加大OPEC支撑油价的难度

路透迪拜/伦敦11月9日 - 石油输出国组织(OPEC)试图支撑油价的努力变得更加困难。

随着特朗普赢得美国总统大选，OPEC或许不得不应对更加黯淡的全球经济前景，以及更加疲软的原油需求。

OPEC还要面对美国石油产量增加的前景。由于特朗普承诺要开放所有联邦陆地和水域的化石燃料勘探，美国石油产量增加将成为OPEC的一大难题。

在石油企业开始逐渐回到伊朗之际，特朗普誓言将收紧对伊朗的政策，这也可能会导致OPEC内部发生一些变化。

“系好你的安全带，未来全球经济将更加动荡和不确定，”美国石油历史学家、普利策奖得主、智库IHS Markit副总裁Daniel Yergin向路透表示。

“美国大选的结果加大了石油出口国所面临的挑战，因为这可能会导致本已脆弱的全球经济增长更加低迷。这意味着石油需求将面临更大的压力，”Yergin说。

油价在周三早盘下跌近4%，但到1055GMT，反弹至每桶46美元附近。

OPEC成员国将在11月30日召开会议，力图抑制产量，缓解全球石油过剩局面。供应过剩导致油价自2014年以来下跌逾一半。

OPEC消息人士称，预计未来几天乃至几周油市将维持疲弱状态，这要归因于对全球经济以及特朗普对中东政策不确定性的担忧情绪。

“油市在劫难逃，”其中一位消息人士说。

另一位消息人士称，11月份的OPEC会议即便达成了限产协议，可能也无法对油价产生重大影响，“我认为油价不会比当前水准涨多少。”

特朗普承诺使美国经济增长率翻一倍，但也承诺要采取保护主义贸易政策。

“这将会给亚洲造成巨大负面影响，因为亚洲的GDP很大一部分依赖于同美国的贸易往来。因此这对经济成长和石油需求都是不利的，至少会因为特朗普带来的不确定性而受损，”智库Energy Aspects的Amrita Sen称。

特朗普能源政策的细节到目前为止还所知有限。

但从他之前的讲话来看，美国独立油气生产商以及对美国页岩油产业曝险较高的石油巨头料将获得支撑，包括雪佛龙(Chevron)CHV.N、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)等。

“特朗普承诺会振兴化石燃料产业，以支撑就业增长，”JBC Energy分析师在一份报告中称。

特朗普称，他倾向于取消石油业监管，开放联邦土地进行勘探开发，并宣誓重启一条跨加拿大和美国的石油管道项目，承诺将支持煤炭行业。

特朗普批评西方与伊朗签署核协议，认为这加剧了不确定性，并可能挫伤伊朗政府通过吸引外资振兴本国经济的努力。

正在与伊朗谈判的一家重要石油企业管理人士称，由于伊朗政府希望慢慢偿还投资，或许要等五至10年时间，很多油企并不急于敲定协议，而是等特朗普的政策更明朗一些再行动。

“如果又恢复制裁，那么一大笔资金就危险了，”这位管理人士称。

图表：美国钻机数量

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