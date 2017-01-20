分析：投资者在特朗普时代来临前收敛兴奋心情 回归现实

路透纽约1月19日 - 一个月前美元和股市还在一路高歌猛进，因投资者憧憬特朗普政府携手共和党控制的国会，将带领美国进入降低税负、增加政府开支、放松监管的时代。

然而围绕新政府将如何实施这一雄心勃勃的计划，外界的疑问纷至沓来，而特朗普本人释放的信号又比较含混，所以投资者不知道他周五宣誓就任后，是否真的能带来重大变革。

去年11月8日美国大选日之后的数周，美国几大股指涨势如虹。标准普尔500指数累计上涨约6%，并创下一连串纪录高点。

较长期美国公债收益率则升至逾两年来最高水平，因投资者担心特朗普的政策可能导致联邦借款增加和通胀上升。美元兑一篮子主要货币触及14年高点，因投资者押注特朗普将采取扩张性财政政策、进而促使利率上升。传统避险资产黄金则跌至十年来最低水准。

如今，投资者正在回到现实，市场估值也随之调整。

“就职典礼即将开始，究竟有多少政策主张能够真的付诸实施？”BMO Private Bank的投资长Jack Ablin说。他估计标准普尔500指数被高估了约20%。

股票和美元的估值现在似乎偏高，一些投资者削减了多头押注，转而增持债券和黄金。他们重新评估特朗普承诺的政策有多少能够得到落实。

“我们分析了特朗普政策对经济增长和通胀的短期和长期影响，基于这些政策可能带来的经济基本面变化，调整了我们的投资组合，”美国Western Asset Management的投资组合经理Amit Chopra说。该公司管理的资产规模为4,445亿美元。

Chopra表示，他的公司认为美国公债在经历之前的大跌后显现出投资价值。这轮下跌导致全球债市市值缩减近2万亿(兆)美元。“我们客户的头寸现在相当中性，”他说。

**涨势或许只是暂停**

并非所有人都认为本轮牛市已终结。

此前建立“特朗普通胀(Trumpflation)”交易头寸的投资者，仍在坚守这些押注，坚信即便特朗普只是略微调整财政政策，就能让他们受益。“特朗普通胀”交易，是指将因经济成长与通胀加速而受益的市场押注。

“这种通货再膨胀交易只是暂停，而不是发生了重大逆转，”QMA的投资组合经理Ed Campbell表示。QMA是一家多类型资产管理公司，管理的资产规模为1,160亿美元。该公司为美国保德信金融集团全资拥有。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，上周包括对冲基金在内的投机客的美国公债和利率期货净空仓创下纪录高点，表明他们相信通胀将会上升，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将进一步升息以防经济过热。

公债净空仓规模如此庞大，暗示“美国债券收益率不断上升仍是对冲基金的主要信条之一，”法国兴业银行的分析师在本周的一份报告中写道。

**期待政策细节**

不过，一些分析师表示，道琼工业指数.DJI难以突破20,000点大关，而且美元回调，反映出投资者对特朗普承诺的税收改革、基建支出和放松监管缺乏具体细节感到沮丧。

“市场已经消化了许多好消息。现在人们越来越担心特朗普并不能推行其全部政策主张，”波士顿Pioneer Investments外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示。

特朗普并没有把他的经济主张打造成立法议程，反而在一些漫无目标的话题上夸夸其谈，并且有时与其政策目标自相矛盾，令投资者感到困惑。

最近的例子就是，特朗普上周末接受华尔街日报采访时称强势美元“正在扼杀我们”。该言论打压美元指数.DXY周二跌至六周低点，在长周末假期过后受挫。

“如果你尝试改变一切，有些事情一定会改变，人们对这种说法的信心有点减弱了，”新泽西资本管理公司LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler称。

在新政府的政策明朗之前，投资者正减少一些押注，认为市况将出现一些波折。

“我认为波动性将上升。在他能够实际上采取行动前，这是暂时的平静，”Meckler说。

美国大选以来的资产表现：tmsnrt.rs/2jQcGJ2

(完)