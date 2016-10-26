独家：特朗普认为希拉里对叙利亚的政策可能引发第三次世界大战

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透美国佛罗里达州多拉10月25日 - 美国共和党提名的总统候选人特朗普周二表示，民主党候选人希拉里对叙利亚的计划将“导致第三次世界大战”，因为有可能与拥有核武器的俄罗斯军队爆发冲突。
特朗普在一次采访中抨击美国一直以来秉持的政策目标，称击败伊斯兰国是比劝说叙利亚总统阿萨德下台更为紧要的事情。此次采访主要侧重于讨论外交政策。
特朗普质疑希拉里在将俄罗斯领导人普京妖魔化之后如何与之协商；指责美国现任总统奥巴马要对菲律宾新总统杜特尔特上台后两国关系陷入低潮负责；他并感叹共和党没有团结一致支持他竞选，称自己如能得到党内领导人的支持，就可轻而易举地赢得大选。
“如果党内保持团结，我们不可能输给希拉里，”他说。
“我们应该重点针对的是伊斯兰国，而不是叙利亚，”特朗普表示。“如果我们听了希拉里的话，叙利亚问题最终就将演变成第三次世界大战。”
“我们将不再是与叙利亚作战，而是与叙利亚、俄罗斯以及和伊朗作战，不是吗？俄罗斯是核国家，而且是一个能动用核武器的国家，不像其它只是说说而已的国家，”他表示。
希拉里的竞选团队对这一批评给予驳斥，指出两党的国家安全事务专家都均认为，特朗普如果担当一军主帅，肯定是不胜任的。
“他再一次对普京的讲话鹦鹉学舌，并且吓唬美国人民，与此同时却自己却拿不出任何有关打败伊斯兰国或改善叙利亚人道主义情况的计划，”希拉里的发言人Jesse Lehrich在声明中说。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。