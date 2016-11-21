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时事要闻 | 2016年 11月 22日 星期二 07:53 BJT

特朗普称将在上任首日即采取行动让美国退出TPP协定

路透华盛顿11月21日 - 美国总统当选人特朗普周一发布视频，公布他明年1月20日上任首日将采取的行动，其中包括让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

特朗普称，他还将发布一项缩减政府监管的规定、下令劳工部调查护照计划遭滥用的情况、以及取消部分针对能源产业的管制，涉及页岩油气及煤炭等产业。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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