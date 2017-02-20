特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件

路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。

两位知悉该计划的消息人士向路透表示，该文件已获得美国国土安全部部长凯利(John Kelly)的批准，目前仍在接受白宫的最终审核。该文件料将在下周初发放到美国移民海关执法局(ICE)以及海关与边境保护局(CBP)。

根据该命令，数以十万计的移民将面临加快的驱逐程序，其中包括在前总统奥巴马当政时并不是优先驱逐目标的移民。

这些备忘录是指导移民机构执行特朗普在1月25日签署的两项行政令的指针。这两项行政令旨在阻止未来的移民，并将更多非法移民驱逐出美国。

其中一份备忘录命令ICE忽略奥巴马关于优先驱逐目标的备忘录；奥巴马备忘录中只将驱逐目标指向新的非法移民和被定罪的罪犯移民。但新的备忘录中，被指控犯罪但尚未定罪的移民也将成为优先驱逐目标。该指导方针还在裁量驱逐目标方面给予ICE很大的自由度，并考虑将任何非法滞留美国的人都作为驱逐目标。

该指导方针还是保留了奥巴马在2012年颁布的行政措施，该措施对75万幼年时被父母非法带至美国的人给予保护。消息人士称，这份名为幼年来美暂缓遣返(DACA)政策的命运在白宫经过了热烈讨论。特朗普总统周五在记者会上称，DACA对他来说是一个“非常棘手的难题”。

这份ICE备忘录还宣布，移民将不享受美国隐私权法所赋予的权利。

第二份备忘录指示CBP官员在边境打击非法移民行动，可以扣留这些移民直至案件作出裁决。

国土安全部没有否认备忘录草稿中所包含的信息，但也没有进一步提供细节。

一位知情人士称，备忘录原定于周五下发，但白宫在最后一刻要求审定。白宫会不会对内容进行修改，尚不得而知。

凯利在一份备忘录中表示，美国与墨西哥边境的非法移民活动已经“对美国造成严重的国家安全隐患”。(完)