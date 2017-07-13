（修正）美国FBI局长被提名人强调独立性 称通俄调查非政治迫害

（更正：修改标题以明确语义）

路透华盛顿7月12日 - 美国总统特朗普提名的联邦调查局(FBI)局长人选克里斯托弗雷(Christopher Wray)周三表示，将拒绝对特朗普个人效忠，不同意特朗普声称“通俄门”调查是政治迫害的说法，并誓言若被总统要求进行不法勾当，将挂冠求去。

克里斯托弗雷在6月7日被特朗普提名接替前FBI局长科米。他力求独立于总统之外，力保FBI不受政党政治的影响。克里斯托弗雷甚至表示，要他同意与特朗普单独见面的“可能性非常低”。科米曾被动与特朗普单独会面。

克里斯托弗雷出席长达四个半小时的参议院司法委员会审议听证会，他似乎能够获得参议院批准得到这个10年任期的职位。此间正值华府再掀政治纷乱之际，特朗普长子周二公开的电邮内容引发争议。

克里斯托弗雷对共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)几个有关小特朗普电邮事件的特定问题避而不谈，表示自己尚未看过电邮。不过他也说：“其他国家或非国家势力干预美国选举的任何威胁或企图，都是FBI需要了解的事情。”

克里斯托弗雷在前总统布什(布希，George W. Bush)时代任职于司法部，当时科米为司法部副部长，穆勒(Robert Mueller)为FBI局长。克里斯托弗雷也曾在新泽西州州长Chris Christie的一宗政治丑闻案中担任其律师。

克里斯托弗雷表示，自己“竭诚”支持穆勒的调查，表示穆勒是个“坦率正直的人，我对他有着崇高的敬意。”

克里斯托弗雷表示，白宫并没有人要求他对特朗普忠诚，并称自己如果面对这样的要求，并不会做出保证。FBI前局长科米表示，特朗普曾在1月26日对他提出这样的要求。

“我效忠的是宪法、是法规，以及FBI的职责。在这个过程中，并没有人要求我做出任何效忠宣誓，我也非常确定自己没有做出任何宣誓，”他表示。(完)