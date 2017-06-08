美国总统特朗普提名律师Christopher Wray担任联邦调查局局长

路透华盛顿6月7日 - 美国总统特朗普周三为持续整整一个月的联邦调查局(FBI)局长遴选工作画上句点，提名Christopher Wray担任FBI局长。Wray担任过白领犯罪案件的诉讼人和辩护人，曾在新泽西州州长陷入政治丑闻时做过其律师。

在前总统小布什政府时期，Wray和前FBI局长科米在司法部共过事，都参与过政府的安然公司(Enron Corp)欺诈丑闻案。Wray的提名须得到参议院的确认。

特朗普在声明中称，Wray是“无可挑剔的合格人选”，将成为“法律和正直典范的英勇守护者”。

Wray在2003年至2005年期间曾任美国司法部助理部长，主管刑事部门并监督司法部安然工作组。

Wray和科米曾协助打赢了针对安然前董事长Kenneth Lay的案子，后者在2006年被定罪。参与过安然案件的还有时任FBI局长穆勒(Robert Mueller)及Andrew Weissman。在科米被解除职务后，穆勒被任命为特别检察官调查“通俄门”，Weissman目前则为穆勒工作。(完)