特朗普称叶伦和柯恩有可能是新任美联储主席人选--WSJ

路透7月25日 - 根据华尔街日报的一次采访，美国总统特朗普周二提到，有两个人有可能是未来几年美国联邦储备委员会(美联储)主席的人选：现任美联储主席叶伦和特朗普的经济顾问柯恩。

报导援引特朗普的话称，叶伦“绝对很有希望”再度获得提名。叶伦的四年任期将在明年2月结束。此外，他说，白宫国家经济委员会主任柯恩“当然会在考虑中”。柯恩曾担任高盛总裁。

该报称，特朗普表示他可能在年底时宣布提名。据称他还表示另外有“两到三名”竞争者，不过他没有透露他们的姓名。(on.wsj.com/2h0HcTb)

美联储官员的任命需要得到参议院的批准。

特朗普的言论可能让外界更加热烈地揣测，谁将执掌这个全球最有影响力的央行。目前美联储正在引领全球货币政策走向收紧。

本月稍早媒体Politico报导，叶伦连任的可能性越来越小，柯恩为头号候选人。

柯恩并未在特朗普竞选团队中担任工作，而且直到11月大选过后才与特朗普认识。“与柯恩共同工作一段时间后，他赢得了我的极大尊重，”该报周二援引特朗普的话报导。

叶伦于2014年2月接替伯南克出任美联储主席，当时美国经济自2008年金融危机中的复苏脚步依然不稳。此后随着失业率下降，叶伦已四次加息，而且计划在年底前至少还会再加息一次。

“我欣赏她，我喜欢她的风度举止。我认为她的表现非常优秀，”报导援引特朗普的话称。“我希望利率保持在低位。从历史上看，她也倾向于低利率。”

去年总统大选期间，特朗普指责美联储维持利率在低位以帮助时任总统奥巴马，称美联储打造了“虚假经济”，利率应该调整。

特朗普在4月接受华尔街日报专访时曾表示，不排除叶伦继续第二个任期的可能性。(完)