分析：特朗普竞选总统可能影响美联储思维

路透旧金山/华盛顿5月12日 - 特朗普(Donald Trump)基本上稳获共和党提名竞选总统，给投资者及企业带来非常大的不确定性，可能影响美国经济以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年的升息计划。

大选总是存在不确定性，而美联储在以前的竞选季也有过升息。(图表：tmsnrt.rs/1rD6A1u)

但分析师指出，这位纽约房地产大亨入主白宫的可能性却让风险增大，因为他提出的政策不符合传统，而且将来如何实施也缺乏细节。

特朗普的竞选口号是“让美国再度伟大”，并称将对中国和墨西哥商品征收高额关税。这令人担忧会引发贸易战。他还声称将驱逐在美国的全部1,100万非法移民；建议对美国债务部分违约，不过后来他收回了此话。

美联储官员表示，避免在利率决策会议上讨论国内政治。以前选举年的货币政策讨论纪录显示，政治不确定性是美联储官员考虑的一个因素，不过在选举前并没有明显的放松或是收紧政策模式。

在最近的言论中，一些美联储官员承认竞选言辞可能影响经济。

“如果消费者因为这些政治辞令放缓支出，或仅仅有一点停滞，或者企业资本支出放缓...那么我就必须把这些考虑在内，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四告诉路透。

当问及他对特朗普政策方案的看法时，他说，“如果我有看法，你也不会知道是什么。我不会让它影响我的工作。”

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，可以说选举“可能成为影响今年经济的一个因素。”

美联储上月维持指标利率在0.25-0.5%不变，并暗示虽然就业市场好转，但经济活动放缓，因此不会很快再次升息。美联储官员继12月升息后，在3月预测今年将升息两次。

周四公布的路透调查显示，分析师已经把预期美联储升息的时间由6月推后至9月。

**美联储持续留意不确定性**

美联储主席叶伦和其他官员经常指出，经济、金融和政策前景面临的不确定性是他们决定利率时考虑的一个因素。股市波动指标VIX是衡量不确定性的一个办法，询问有影响力的企业主也是一个办法，但美联储所用的指标组合还不为人知。

斯坦福大学教授Nick Bloom的经济政策不确定性指数是美联储考虑的另一个方法，这个方法他去年4月才向叶伦和其他经济学家提出。

该指数分析与政策相关经济不确定性的新闻报导，以及经济预测者对美国前景及其他方面预测的分歧。

“不确定性较高时，企业会暂停招聘和投资决定，”Bloom在一次采访中称。“如果特朗普看来是个有力的竞选者，而且仍在大谈修建‘墨西哥墙’和‘贸易强奸’，我们认为这将是大选前所有政治不确定性的源头。”

特朗普曾说过，他将在美墨边境修建一道墙，并指责中国用不公平贸易政策“强奸”美国。

Bloom称，如果该指数上升，则预兆着生产、投资和就业下降。

决策者密切关注金融市场波动和经济数据。中国经济放缓导致股市下跌、金融环境收紧后，美联储在9月推迟升息。

经济分析师称，特朗普在选战中的优势可能也让市场不安。周三公布的汤森路透/益普索调查显示，特朗普与民主党候选人希拉里克林顿几乎平手，这是他成为共和党预计提名人之后一个戏剧性的转变。

据Iowa Electronic Market期货行情显示，交易商预计共和党员拿下总统宝座的机率为36.5%。

“如果市场在特朗普民调支持率上升时反应糟糕，那么(市场动荡)将是美联储按兵不动的好理由，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli说。他曾是美联储理事会工作人员。

中国和墨西哥分别是美国第二大和第三大贸易伙伴。

“(特朗普的)那种贸易立场根本是阻碍经济成长，而且伤害美国前景，”保守派智库American Action Forum的主席霍尔茨埃金说。他曾经担任美国国会预算办公室主任。也是美国参议员麦凯恩在2008年参选总统时的首席经济政策顾问。

“眼下他是个难以逆料的政治大变数，”霍尔茨埃金说。

特朗普已表明他喜欢低利率，但也说过如果当上美国总统，将在2018年美联储主席叶伦的任期届满时把她撤换掉。

目前为止，Bloom的经济政策不确定性指数尚无即将大幅攀升迹象。4月时该指数降至98.39，略高于去年11月美联储明白表态升息前的数值。其他例如波动率指数等衡量不确定性的数据也表现平和。美国大选投票日是11月8日。

以历史数据来看，Bloom指数出现跳升情况，仅见于选情激烈的总统大选前，或者其他政策不确定的期间，比如2011年美国政坛对举债上限吵闹不休的时候。根据Bloom的模型，该指数若飙升90点，可能预示产量将下滑1%，就业及投资均各下滑约0.5%。(完)