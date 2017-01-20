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时事要闻 | 2017年 1月 20日 星期五 14:26 BJT

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息

路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。

内森目前为通用电气能源金融服务部门主管。他2008年担任当时美国财政部长保尔森(Henry Paulson)的副手，当时正是楼市崩跌，美国监管机构试图稳定华尔街并防止经济崩溃之际。

特朗普将有机会提名美联储负责银行业监管的副主席一职。

消息人士称，尽管最终决定尚未做出，但内森有保尔森的支持，近几周已经成为声势领先的人选。

一位知情消息人士称，过去几周，内森已会晤特朗普高级经济顾问柯恩(Gary Cohn)和努钦(Steven Mnuchin)。

特朗普发言人对此不予置评。

内森未立即回应路透的置评电话。保尔森发言人则不予置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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