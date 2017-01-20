美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
内森目前为通用电气能源金融服务部门主管。他2008年担任当时美国财政部长保尔森(Henry Paulson)的副手，当时正是楼市崩跌，美国监管机构试图稳定华尔街并防止经济崩溃之际。
特朗普将有机会提名美联储负责银行业监管的副主席一职。
消息人士称，尽管最终决定尚未做出，但内森有保尔森的支持，近几周已经成为声势领先的人选。
一位知情消息人士称，过去几周，内森已会晤特朗普高级经济顾问柯恩(Gary Cohn)和努钦(Steven Mnuchin)。
特朗普发言人对此不予置评。
内森未立即回应路透的置评电话。保尔森发言人则不予置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)