基金经理称若特朗普赢得美国大选 将严重不利新兴市场股市

路透纽约3月30日 - Harding Loevner新兴市场(HLEMX.O)股票基金联席经理兼投资组合经理Rick Schmidt称，如果特朗普在美国11月的大选中取得胜利，将对新兴市场股票造成严重不利。该基金管理着24亿美元资产。

Schmidt接受路透专访时称，“特朗普是本土主义者，将绝对不利”墨西哥及其他与美国关系密切的新兴市场股市。

特朗普竞选团队没有立即回复置评要求。

特朗普已威胁对中国和墨西哥进口商品征收高额关税。Schmidt称，在特朗普选情看涨之际，许多新兴市场似乎正从两三年来的熊市中反弹过来，因本币汇率下跌使他们的出口更具竞争力。

Schmidt基金持仓最多的是台积电(2330.TW)，今年迄今该股已累计涨11.2%，另外三星电子(005930.KS)也已升3%。

据晨星数据，总体来说，Schmidt旗下基金年内迄今已上涨5.2%，较基准指数高出7.2个百分点，在竞争基金中处于前五的地位。

该基金缓慢回归能源行业，但仍远离石油生产企业。Schmidt在关注阿根廷采油钻杆生产商Tenaris SA(TENR.MI)等股票，因其押注油价已触底。

“我们不知道一年后油价将到什么水准，但认为不会重新跌至20美元，”他称。(完)