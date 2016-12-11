特朗普将提名高盛总裁科恩担任美国国家经济委员会主任

路透路易斯安那州巴吞鲁日12月9日 - 美国当选总统特朗普过渡团队的一名官员周五表示，特朗普可能对高盛(GS.N)资深银行家盖瑞•柯恩(Gary Cohn)委以重任，让他负责政府内部经济政策的协调。他再次求助于华尔街的专业经验，以帮助管理美国这个全球最大的经济体。

尽管过去批评金融行业权力过大，但特朗普还是选择56岁的高盛总裁柯恩来担任美国国家经济委员会主任。

在竞选总统期间，特朗普曾向高盛及其首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)开火。他的一段电视竞选广告把布兰克梵称作是对美国劳动阶层进行剥削的“全球权力架构”的一部分。

这些对高盛不友善的讯息曾令华尔街一些人感到不安，不过高盛一些人已在特朗普的竞选中起到过重要作用，并将担任政府要职。

“特朗普愿意迈出这一步，意味着这些顶尖银行面临的政治风险或许正在慢慢消失，”Cowen & Co的分析师Jaret Seiberg说。

国家经济委员会负责协调所有政府机构的经济政策，在特朗普推动美国经济成长的计划中作用极为关键。

柯恩在最近接受CNBC的采访时曾担心，美国联邦储备委员会(美联储)升息时，其它央行若不采取相应行动，可能损害美国经济。

柯恩被普遍看作布兰克梵的接班人，他此次退出可能让高盛崛起新一批领导人，其中多数在该行已供职20余年。

NBC稍早报导特朗普已向柯恩提出任命。未能立即联络到高盛发言人对此置评。

柯恩于1990年加入高盛，曾担任大宗商品交易员并领导债券交易部门，在2006年成为联合总裁。(完)