焦点：特朗普施政不确定性重重 黄金成为投资者避险优选之一

路透纽约1月31日 - 华尔街一些最大的基金管理公司对黄金进行逆向押注，认为美国总统特朗普的执政风格及欧洲国家即将进行的选举将导致股市进一步波动，推动一直被视为避险天堂的黄金价格上涨。

在11月美国大选后股市迎来上涨行情，标准普尔500指数.SPX累计上扬6.5%，波动率指数接近两年低位之际，IVA, Ridgeworth和Fidelity等机构的基金经理做多黄金。

规模达80亿美元的IVA Worldwide Fund(IVWIX.O)的投资经理Charles de Vaulx称，美股的“平稳令人惊讶”。

“由于特朗普总统本人及其与国会的配合情况难以预测，未知数仍然很多，”他表示。

De Vaulx称，特朗普的支出计划缺乏细节。这可能会削弱美元，并推动黄金价格上涨。与此同时，法国和德国即将进行的选举可能会对欧盟的未来产生长期影响，这可能会导致股市更加动荡。

美元周二兑主要货币重挫，势将录得几十年来表现最差的1月份，此 前美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论，他的贸易顾问也谈及欧元。

现货金周二攀升1.6%，至每盎司1,214.19美元，分析师称特朗普政策的不确定性是主要刺激因素。

尽管金价近来上涨，但黄金仍是特朗普胜选以来表现最糟糕的资产之一。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，在特朗普胜选以来的11周中，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust(GLD)有10周为资金净流出，截至1月25日当周下跌1%。

自美国大选以来，金价已累计下跌5.5%，在过去六个月中下跌了10.5%。

人们普遍预期，新政府将采取的一些新政策，会有利于美元和美国经济成长，而这将削减黄金的吸引力。

与此同时，美联储已在去年12月升息，并称预计将在2017年升息三次、共计75个基点。

Fidelity Puritan基金的联席投资组合经理Ramin Arani称，鉴于政治风险上升，他把黄金视为其股票敞口的有吸引力的“保险工具”。该基金管理着250亿美元资产。

“就不可预测性而言，这届政府有着上届政府并不存在的尾部风险，”他称。“这届政府的行动有可能导致无法预计的后果，这种可能性虽小，但存在。”

但不是每个看多黄金的投资组合经理都把政治不确定性当作主要推动因素。

Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein称，他在总统大选前即已增持黄金和金矿类股，预期薪资增长将推动通胀上升。该公司管理着36亿美元资产。(完)