特朗普呼吁俄罗斯找出希拉里“失踪”电邮 发言再惹争议

路透迈阿密/华盛顿7月27日 - 美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)周三喊话呼吁俄罗斯找出希拉里在美国国务院工作时期“失踪”的数万封电子邮件，此言激怒情报专家，民主党指责他是鼓励外国对美国人做间谍活动。

“俄罗斯如果在听的话，我希望你们能找到失踪的3万封电子邮件，”特朗普对记者称。

希拉里阵营回击称，特朗普是鼓励外国力量在美国从事间谍活动，可能对国家安全造成威胁。一些情报专家表示，特朗普这番谈话令人怀疑他的判断能力。

特朗普发言人Jason Miller试图缓解抗议风暴，称特朗普不是鼓励俄罗斯去黑入(骇入)希拉里的邮件。

特朗普在推特上称，如果谁有希拉里的邮件，“也许他们应该与联邦调查局(FBI)分享！”(完)