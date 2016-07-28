特朗普呼吁俄罗斯找出希拉里“失踪”电邮 发言再惹争议

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透迈阿密/华盛顿7月27日 - 美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)周三喊话呼吁俄罗斯找出希拉里在美国国务院工作时期“失踪”的数万封电子邮件，此言激怒情报专家，民主党指责他是鼓励外国对美国人做间谍活动。
“俄罗斯如果在听的话，我希望你们能找到失踪的3万封电子邮件，”特朗普对记者称。
希拉里阵营回击称，特朗普是鼓励外国力量在美国从事间谍活动，可能对国家安全造成威胁。一些情报专家表示，特朗普这番谈话令人怀疑他的判断能力。
特朗普发言人Jason Miller试图缓解抗议风暴，称特朗普不是鼓励俄罗斯去黑入(骇入)希拉里的邮件。
特朗普在推特上称，如果谁有希拉里的邮件，“也许他们应该与联邦调查局(FBI)分享！”(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。