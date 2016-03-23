特朗普、希拉里分别赢得亚利桑那州初选

路透华盛顿3月22日（记者 Steve Holland） - 美国共和党领先者特朗普和民主党领先者希拉里周二分别在亚利桑那州的初选中获胜。

美国电视台称，特朗普轻松打败竞争对手克鲁兹和卡西奇。

民主党方面，希拉里击败桑德斯，扩大其领先优势。

亚利桑那州和犹他州初选当天恰逢布鲁塞尔发生袭击，进一步加剧美国人对伊斯兰武装分子威胁的担忧。

“这是美国发挥领导力的时候，不应该畏缩，”希拉里在西雅图对支持者发表胜利演讲时说道。

“亚利桑那州的胜利比预期大得多。谢谢你们，我绝不会忘记！”特朗普在Twitter称。“希望共和党能团结起来，在11月取得大胜，为很多伟大的最高法院大法官铺平道路。”

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