特朗普、希拉里分别赢得亚利桑那州初选

国际油市：美国原油价格自一周低点反弹，关注待公布的美国库存数据
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月22日 - 美国共和党领先者特朗普和民主党领先者希拉里周二分别在亚利桑那州的初选中获胜。
美国电视台称，特朗普轻松打败竞争对手克鲁兹和卡西奇。
民主党方面，希拉里击败桑德斯，扩大其领先优势。
亚利桑那州和犹他州初选当天恰逢布鲁塞尔发生袭击，进一步加剧美国人对伊斯兰武装分子威胁的担忧。
“这是美国发挥领导力的时候，不应该畏缩，”希拉里在西雅图对支持者发表胜利演讲时说道。
“亚利桑那州的胜利比预期大得多。谢谢你们，我绝不会忘记！”特朗普在Twitter称。“希望共和党能团结起来，在11月取得大胜。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。