特朗普、希拉里分别在纽约州初选中获胜 离总统候选人提名更近一步

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因获利回吐和技术型卖盘
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月19日 - 美国总统初选中的共和党领先者特朗普和民主党领先者希拉里·克林顿周二在纽约州初选中轻松获胜，挽回近期稍微受挫的竞选势头，距离获得各自党派的总统候选人提名更近一步。
特朗普获得大胜让他离获得1,237票从而锁定共和党提名更近一步。
希拉里在纽约州取得两位数领先的绝对优势，结束了对手桑德斯近期的连胜，桑德斯已几乎没有可能再超越希拉里。
这场胜利为特朗普和希拉里下周二的有力表现奠定基础，届时他们料在东北部另外五个州的初选中表现不错。
特朗普轻松击败参议员克鲁兹和俄亥俄州州长卡西奇，似乎将赢得纽约州共和党人95票中的大部分或全部。计票超过四分之三以后，特朗普得票率为60%。
希拉里则在曼哈顿一个酒店对欢呼的人群说道：“获得民主党提名的竞赛已经到了最后关头，胜利在望，”并提到她已经获得超过1,000万选票，并且在每个地区都取得了胜利。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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路透纽约1月18日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 骤降，因炼厂削减产出，但汽油和馏分油库存上升。 API公布，在截至1月13日当周，美国原油库存减少504.2万桶，至4.7 9225亿桶，分析师预估为减少34.2万桶。库欣原油库存减少101.3万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量下降42.5万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加975.1万桶，路透调查显示，分析师预估 为增加202.3万桶。上周馏分油库存增加116.6万桶，分析师预估为增加16 .2万桶。 上周原油日进口量减少102.4万桶，至780.6万桶。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 李军；审校 利棣儿)