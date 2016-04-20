特朗普、希拉里分别在纽约州初选中获胜 离总统候选人提名更近一步

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月19日 - 美国总统初选中的共和党领先者特朗普和民主党领先者希拉里·克林顿周二在纽约州初选中轻松获胜，挽回近期稍微受挫的竞选势头，距离获得各自党派的总统候选人提名更近一步。

特朗普获得大胜让他离获得1,237票从而锁定共和党提名更近一步。

希拉里在纽约州取得两位数领先的绝对优势，结束了对手桑德斯近期的连胜，桑德斯已几乎没有可能再超越希拉里。

这场胜利为特朗普和希拉里下周二的有力表现奠定基础，届时他们料在东北部另外五个州的初选中表现不错。

特朗普轻松击败参议员克鲁兹和俄亥俄州州长卡西奇，似乎将赢得纽约州共和党人95票中的大部分或全部。计票超过四分之三以后，特朗普得票率为60%。

希拉里则在曼哈顿一个酒店对欢呼的人群说道：“获得民主党提名的竞赛已经到了最后关头，胜利在望，”并提到她已经获得超过1,000万选票，并且在每个地区都取得了胜利。（完）