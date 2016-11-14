焦点：特朗普胜选“特打击”债市 全球债市两天内蒸发逾1万亿美元

图为美元、欧元、英镑和瑞郎等币种。 REUTERS/Kacper Pempel

路透纽约11月13日 - 特朗普(Donald Trump)意外入主美国白宫，可能标志着债市逾30年牛市行情的最终落幕，因对于美国经济成长加速及通胀上升的押注激励投资者进入股市，冷落债市。

全球债市在特朗普胜选后的两天时间里损失超过1万亿(兆)美元，创下近一年半最惨表现，因预期特朗普新政府的计划将提振商业投资及支出，并推升通胀。

“债市人气已经发生变化，我们也已觉察到。大家已经开始重新布局，选择撤出债市进入股市，”洛杉矶DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach称。该公司资产规模超过1,060亿美元。

“这种趋势近五年来已见端倪，我们正处于收益率逐渐上升时期，”他表示。

路透数据显示，在此轮债市跌势中，较长期美债收益率(殖利率)涨至1月以来最高水准，30年期美债收益率录得2009年1月以来最大周线涨幅。

股市方面，道琼工业指数周五创下纪录最高收位以及五年来最大周线升幅。

10年期德国公债收益率升至八个月以来的最高水准，10年期英国公债收益率升至6月23日英国公投退欧前的最高水准。

美银美林的全球广泛市场指数(Global Broad Market Index)本周下跌1.18%，为2015年6月以来的最大百分比跌幅，相当于抹去逾1万亿美元。该行的美国公债指数的总体收益下降1.91%，为2009年6月以来的最大周线跌幅。

很多之前买入债券的投资者并没有准备拱手认输。他们之所以买入债券，是认为由于全球经济低迷，各国将延续宽松货币政策。

他们指望保险商和养老计划，以及难以忍受国内负利率的欧洲和日本投资者来保住债市的牛市。

“我们会看到收益率得到明显支撑吗？现在做出结论还为时过早，”太平洋投资管理公司(PIMCO)驻加州纽波特比奇的资产配置和房地产投资长Mihir Worah说。

高盛和美银美林预计，10年期美国公债收益率将升至2.50%，周四收盘报2.11%。美国债市周五因退伍军人节休市。

**特朗普当选与英退影响相似？**

顶级债券公司的基金经理和华尔街分析师都在权衡，特朗普胜选对金融市场的影响是否与英国退欧类似。欧洲股市在英国退欧公投之后曾疯狂下挫，但8月中时就收复了全部跌幅。尽管如此，市场仍非常不安，投资者在等待有关英国如何退欧的细节--这与市场静观特朗普作为总统将实际有何作为并没有什么不同。

“考虑到这些不确定性因素，我们需要更多防范措施。这正是债市当前发生的情况，”Western Asset Management投资组合经理Mark Lindbloom说。该公司管理着4,450亿美元资产。

特朗普在竞选活动中提出要减税、实施贸易限制、并增加基建方面的财政支出。目前尚不清楚，这些承诺将如何转化为政策，及其对经济的影响程度。

自大选日以来，美国债市衡量投资者对未来10年通胀前景的指标跃升至2015年7月以来最高水平。

债市和股市走势显示，无论特朗普在共和党控制的国会帮助下会做什么，都会给美国经济带来提振。今年美国经济增长率约为2%。

“现在称其为‘大轮动’还有点早，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。这里所指的是为期30年的债市牛市的终结。

“数年来我们一直在说大轮动...我认为恐怕很难想象我们当前这个时代会出现大轮动。婴儿潮一代比千禧一代拥有更多可以投资的资产。”

投资者押注美国经济会因减税和联邦支出增加而变得更好，他们在大举买入金融和生物科技类股票，推动标普500指数上周五录得2014年以来最大周线升幅。

若要债市牛市轮动到股市，就需要“全球经济加速扩张，并且全球央行至少要停止宽松步伐--按我们的观点，还要取消一些宽松措施，”Hogan说。

**通胀保值债券的吸引力**

尽管在特朗普获胜后投资者抛售多数类型的债券，但他们买入通胀保值债券(TIPS)，以对冲通胀上升风险。

“越来越多的投资者目前对TIPS颇感兴趣，”洛杉矶TCW投资组合经理Brian Smith称; 该公司管理着1,970亿美元资产。

汤森路透旗下理柏上周四公布的数据显示，截至11月9日当周，投资者向TIPS投入10亿美元，为2002年10月开始有记录以来第二高的资本流入量。

特朗普的胜利带动美国公债收益率上涨，一反英退公投忧虑引发的避险交易。

公债收益率上升亦因一些美联储官员呼吁在年底前升息，市场愈加认为加息可能成真。

通胀忧虑因美国油价反弹而引发，外界认为这是公债收益率上升的另一推动因素。

PIMCO的Worah称，“这一趋势已经形成，而且已经加速，”并补充称，公债收益率仍有上升空间，但从目前水准上涨的空间不太大。

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(完)