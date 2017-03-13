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时事要闻 | 2017年 3月 13日 星期一 19:08 BJT

美媒称特朗普计划于4月在佛罗里达私人庄园接待习近平

路透华盛顿3月13日 - 美国媒体Axios援引知情官员称，美国总统特朗普计划在4月为期两天的峰会期间在他的佛罗里达州马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)接待中国国家主席习近平。

Axios报道称，这次为期两天的会晤初步定在4月6-7日进行。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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