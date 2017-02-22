特朗普政府将把“追梦者”排除在查缉非法移民之外

路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。

美国国土安全部提供给移民官员的指导原则，是特朗普于1月25日签署的行政命令中整体安全及移民法执行计划的一部分。

前总统奥巴马于2012年发布一项行政命令，保护那些由父母非法带至美国的75万移民。特朗普先前表示，对他而言这个议题“非常棘手”。

特朗普竞选时就提出对美国估计约1,100万的非法移民采取更为强硬立场，利用对暴力犯罪的恐惧造势，并承诺将在美国-墨西哥边界筑起高墙，以阻止潜在的恐怖分子进入美国。

国土安全部官员在电话会议中对记者表示，尽管美国所有的非法移民都可能被遣返，但该部会把被视为具有安全威胁者列为优先对象。

这其中包括近期入境者、被判有罪的犯人，以及遭到指控但未判决者。执行方针的部分细节已列于周六的备忘录草案。

这些新规定将使得无法证明在美国停留超过两年的移民，遭到“快速移送”。目前，仅有在边境附近遭逮捕、且无法证明在美国停留超过14天的移民会被快速移送。

这份备忘录也指示美国移民与海关执法局(USICE, US Immigration and Customs Enforcement)，对那些正在等待法庭判决是否驱逐出境或准予避难的移民加以拘留。

国土安全部还计划，将穿越美国南部边境的非墨西哥籍移民在等待判决期间送回墨西哥境内。国土安全部官员表示，这项计划将取决于与墨西哥政府的合作，不会仓促实施。(完)