综述：特朗普政府与IMF对贸易问题各持己见

路透华盛顿4月20日 - 在外界担心美国贸易保护主义抬头之际，特朗普政府周四向聚首华盛顿的全球财经官员发出了简单而又明确的信息：公平贸易意味着关税上以牙还牙。

就在国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议正式开幕前的几个小时，白宫国家经济委员会主任柯恩向银行业人士表示，华府准备在贸易领域更加强硬。

“如果你坚持要对某种产品征收关税--我们希望你不要这样做--那么总统会认为我们也应当予以回应，对你们进入到美国的产品征收关税，”柯恩说，“这是自由和公开的，这也公平。”

在国际金融协会(IIF)被问及他要对其他国家官员发出的信息时，柯恩表示美国不想再被占便宜。

“想说的很简单，我们关心美国，我们关心经济繁荣，关心经济增长，关心贸易，我们关心受到公平对待，”柯恩表示。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四对记者称，需要更多作为来让全球贸易体系变得更加公正，并表示愿同特朗普合作来实现这个目标。

拉加德在新闻发布会上称，有必要改进WTO的争端解决规定，减少政府对行业的补贴，并应对其它贸易扭曲情况。

她还称，IMF将为减少政府对行业的补贴和其它限制竞争的贸易行为承担起自己的责任，但指出需避免“保护主义措施”。

“从迄今我同(特朗普)政府进行的接触看，我有充分的理由相信我们会取得进展，为了支持和真正改善该体系，我们将一起合作，”拉加德说。

IMF还对特朗普政府的减税计划表示关切。IMF周三发布报告称，此举会助长金融冒险行为，导致公共债务增加。

与柯恩一同露面的美国财长努钦称，他“很快”就会公布税改计划，并预计国会将在今年通过该计划。

但他没透露多少细节，也未说明计划是否将包括有争议的边境税内容。

“那将是全面性的，重大的，并将为经济带来很大增长。”努钦表示。

另外，世界银行行长金墉也宣扬了自由贸易，称他为他目前为止与特朗普的互动感到“鼓舞”。他还表示不会降低世行对贸易或融资替代能源项目的承诺。

**“影响力甚微”**

就在IMF与世行这次会议的大约一个月之前，努钦坚持要让德国巴登巴登20国集团(G20)会议的公报放弃抵制保护主义的承诺。

IMF前中国事务主管普拉萨德(Eswar Prasad)说，特朗普政府或许选择简单忽视掉IMF和其他机构的忠告。

“IMF的影响力甚微，其基于分析的忠告、劝说和同侪压力等有限工具组合，不太可能对这个政府的政策带来很大影响。”普拉萨德称。他现在是康乃尔大学的国际贸易教授。

美国财政部上周决定不将中国列为汇率操纵国，这让IMF在会议前消除了一项忧虑。(完)