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国际财经 | 2017年 4月 10日 星期一 17:22 BJT

日本央行官员称特朗普政策不确定性尚未明显影响日本企业资本支出

路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。

“特朗普贸易政策仍不明朗，但企业停止资本支出的情况很少，”内田真一在记者会上表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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