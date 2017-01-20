美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
据特朗普过渡团队的一位成员透露，他的顾问审核了逾200项行政命令以供考虑，内容涉及医保、气候政策、移民、能源以及许多其它问题。但还不清楚他最初会批准多少政令。这位成员未被授权向媒体发表谈话。
预计特朗普在上任头几天内将签署一项行政命令，在与墨西哥接壤的南部边境建立高墙；此外还有可能采取措施限制来自拉美的政治避难申请者进入美国，这是他的顾问推荐的几项移民相关措施之一。
据几位与过渡团队关系密切人士透露，特朗普的举措还包括撤销奥巴马颁布的一项移民政令。该政令允许逾70万在孩提时非法进入美国的人，可以获准在美国工作求学两年。
消息人士说，特朗普不大可能颁布政令立即将这些移民集中控制起来，相反，预计他会等那些已生效措施到期再说。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)