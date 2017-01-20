美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令

路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。

据特朗普过渡团队的一位成员透露，他的顾问审核了逾200项行政命令以供考虑，内容涉及医保、气候政策、移民、能源以及许多其它问题。但还不清楚他最初会批准多少政令。这位成员未被授权向媒体发表谈话。

预计特朗普在上任头几天内将签署一项行政命令，在与墨西哥接壤的南部边境建立高墙；此外还有可能采取措施限制来自拉美的政治避难申请者进入美国，这是他的顾问推荐的几项移民相关措施之一。

据几位与过渡团队关系密切人士透露，特朗普的举措还包括撤销奥巴马颁布的一项移民政令。该政令允许逾70万在孩提时非法进入美国的人，可以获准在美国工作求学两年。

消息人士说，特朗普不大可能颁布政令立即将这些移民集中控制起来，相反，预计他会等那些已生效措施到期再说。(完)