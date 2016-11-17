特朗普基建投资计划对全球铜市料不会有明显影响

路透伦敦11月16日 - 一些投资者将铜价推升至17个月高位，寄望特朗普就任美国总统后将大幅增加国内基建投资。但他们最终可能徒劳无功，因为就算事实果真如此，也仅会小幅提升全球需求。

中国才是主导全球铜市的力量，占据全球总需求的一半；因此中国进一步刺激政策引发该国消费量上升，对铜市的影响要大得多。

投资者和分析师称，再加上矿山铜供应量料将减少，这些将会小幅推升铜价，但不会出现上周美国大选过后那样的大涨。

“我认为特朗普的基建投资雄心对于大宗商品市场而言，没有什么意义，”Eclectica资产管理公司的创始人、投资总监Hugh Hendry表示。

行业专家认为，特朗普打算在未来10年内支出1万亿(兆)美元基建投资的计划不会对铜价有明显影响，即便他们对该计划对美国钢铁行业的影响更加看好。

根据美国地质调查局(USGS)，美国的铜消费量在过去15年间下降了40%，去年为180万吨。

汤森路透GFMS的数据则显示，中国的年度铜消费量高达1,000万吨。

“即便假设基建投资推动铜需求增加10%，也不会在全球市场掀起什么波澜，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示。

“这在很大程度上归因于新增的铜需求中，有一部分将被回收铜的增长所满足，因为现有的基础设施将被替换而非扩大规模。”(完)