焦点：基金投资亏损 亿万富豪特朗普表示不在意

路透纽约3月24日（记者 Lawrence Delevingne） - 特朗普的总统竞选基于他的商业头脑。但路透进行研究后发现，他投资的一些华尔街基金不太成功，在过去15个月里表现逊于行业基准。

路透看到的公开披露和非公开表现数据表明，特朗普投资的21只对冲基金和共同基金中，2015年18只亏损，年初至今仍有17只亏损。

路透的计算显示，特朗普投资的这些分别由Paulson & Co、贝莱德(BLK.N)和Baron Capital等公司管理的基金去年平均亏损8.5%，而股市和对冲基金行业基准表现为不赔不赚或与之接近。而这些基金年初至今又亏损2.9%，再次逊于很多基准。

这样的表现部分反映了投资行业的整体疲软。过去15个月里，股市动荡、油价和商品价格大跌以及中国经济放缓给很多基金经理造成了麻烦。

特朗普在接受路透采访时对他的投资进行辩护称，他在三、四年前投资的这些基金，它们在一段时间里表现很好。

“我在朋友们那里投资了一些钱，”特朗普周一接受路透电话采访说道。“我不知道他们是赚了还是赔了。我只知道他们在一段时间里表现很好。”

Baron、贝莱德和Paulson的代表拒绝发表评论。

特朗普投资的一些基金今年表现确实不错。晨星的净资产价值数据显示，Gabelli Funds旗下的GAMCO Global Gold, NaturalResources & Income基金年初至3月22日盈利16.27%，超越了自然资源基金15.89%的基准回报。

晨星数据还显示，特朗普投资的景顺欧洲增长基金（Invesco European Growth Fund）去年获利4.82%，而该类别基准回报为亏损5.66%。

Gabelli和景顺拒绝发表评论。这两只基金在特朗普的经纪商账户中都被列为小规模投资。

特朗普去年7月15日给联邦选举委员会提交的披露文件显示，他投资了23只基金。路透研究的21只基金都在其中，另外两只基金的表现无法识别。

特朗普对路透称，这些基金只是他的投资组合中很小的一部分。

“我很少涉及对冲基金业务，我很大程度上不信任他们，”特朗普说道。

披露文件显示，特朗普在这23只基金的投资净值最高达1.2075亿美元，在他自称的100亿身价中占很小一部分。

特朗普投资的基金中，一些2015年亏损的基金在之前几年表现要好一些。熟悉情况的人士称，贝莱德旗下的Obsidian基金在过去五年里录得3.39%的年度平均回报。

2016年初至3月11日，Obsidian基金亏损6.17%，而其他可比基金盈利0.69%。贝莱德拒绝发表评论。